Türkiye'nin Kutup Bölgelerindeki Varlığını Güçlendirecek Adımlar Atılıyor

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu'nun kurulması hakkındaki genelgenin Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, "Ülkemizin kutuplardaki varlığını güçlendirecek, insanlığın ortak mirasının korunması adına bilimsel faaliyetlere Türkiye'nin katkısını en kuvvetli şekilde ortaya koyacağız" dedi.

Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu'nun kurulması hakkında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgede; kutup bölgelerinin jeostratejik, ekonomik ve ekolojik açıdan giderek artan bir öneme sahip olduğunu, Arktika ve Antarktika'daki buzul erimelerinin tüm dünya iklimini, doğal yaşam dengesini, enerji arzını, yer altı kaynaklarının erişilebilirliğini ve kullanımını, uluslararası ticaret yollarını, şehirleşmeyi ve deniz seviyesi değişimini doğrudan etkilerken finans, göç ve eğitim gibi birçok alanı da dolaylı olarak etkilediğine dikkat çekildi. Genelgede, şöyle denildi:

"Ülkemizin 2053 vizyonu; bilim ve teknoloji alanında yenilikçiliği içselleştirerek teknoloji girişimlerini ve araştırma-geliştirme yatırımlarını teşvik eden bir ekosistemi güçlendirmek ve kritik alanlarda ülkemizi bölgesinde ve dünyada çekim merkezi haline getirmektir. Kutup bölgelerinin küresel olarak artan önemi, bu bölgeleri de kritik alanlardan biri durumuna getirmiştir. Ulusal Kutup Bilim Stratejisi (2023-2035) hedefleri doğrultusunda ülkemizin 2 kutup bölgesinde de uluslararası konumunun güçlendirilmesi önem arz etmektedir. Kutup bölgelerinde gerçekleştirilen araştırma-geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile kutup bölgelerindeki mevcut ve kurulacak olan altyapılar; ülkemizin hem bu bölgelere erişimini kolaylaştıracak hem de bu bölgelerde aktif faaliyetlerde bulunarak insanlığın ortak mirasının korunmasında etkin bir rol üstlenmesine hizmet edecektir."

Bu amaçla; kutup bölgelerine ilişkin küresel gelişmeleri takip etmek, Türkiye'nin ulusal hedefleri doğrultusunda kutup bölgelerine yönelik stratejilerini belirlemek ve sürdürülebilirliğini sağlamak, kutup bölgelerinde gerçekleştirilen ulusal çalışmaları yönlendirmek ve bu alanda gerekli koordinasyonu sağlamak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanı başkanlığında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Milli Savunma, Tarım ve Orman, Ticaret ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının ilgili bakan yardımcıları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü katılımıyla Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu oluşturulduğu belirtildi.

'İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞACAĞIZ'

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başkanlığında, TÜBİTAK çatısı altında, Türkiye'nin kutup bölgelerine yönelik bilimsel, teknolojik, çevresel ve stratejik çalışmalarının daha etkin yürütülmesi amacıyla Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu kuruluyor" denildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Türkiye'nin sosyal medya platformu NeXT hesabından yaptığı paylaşımda, "Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu'nun kurulması hakkında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Ulusal Kutup Bilim Stratejisi hedeflerimiz doğrultusunda ilgili tüm kurumlarımızla iş birliği içinde çalışacağız. Ülkemizin kutuplardaki varlığını güçlendirecek, insanlığın ortak mirasının korunması adına bilimsel faaliyetlere Türkiye'nin katkısını en kuvvetli şekilde ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.