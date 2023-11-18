Bakan Kacır: Türkiye Yeşil Sanayi Projesi'ni hayata geçiriyoruz (2)

'2022'DEKİ TURİZM GELİRİNİN YÜZDE 16,2'SİNİ YEME İÇME SEKTÖRÜ OLUŞTURUYOR'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, organize sanayi bölgesindeki toplu açılış programının ardından Kırklareli Üniversitesi'nde Gastronomi Araştırma ve Uygulama Mutfağı Projesi'nin açılış törenine katıldı. Mutfağın kültürel mirasın esaslı bir ürünü olduğunu söyleyen Bakan Kacır, "Eşsiz bir coğrafyanın ürünü olan Türk mutfak kültürü de tarih boyunca çeşitli medeniyetlerin etkisiyle çeşitlenmiş bir mutfaktır. Her yöresi ayrı zenginlikte olan ülkemizde mutfak kültürümüzü binlerce yıldır, bereketli topraklarımızdan sofralarımıza taşıyoruz. Farklı kültürleri harmanlayan Türk mutfağı, tarihi geçmişi, özgünlüğü, kültürel zenginliği ve barındırdığı ürünlerle benzersiz bir lezzet mozaiği. Bu sebeple dünya genelinde Türk mutfağının tanınırlığı giderek artıyor ve gastronomi dünyasında kendisine önemli bir yer buluyor. Yemek kültürümüz, uluslararası platformlarda tanıtılarak daha geniş kitlelere ulaşıyor ve ülkemizin kültürel zenginliğini yansıtıyor. Gastronomi ve mutfak sanatları gıda ve içecek endüstrisiyle iç içe geçerek ülke ekonomimizden ciddi bir pay alıyor. Turizme ve ülke ekonomisine de katkı sunuyor. 2022 yılında elde ettiğimiz 46,5 milyar dolarlık turizm gelirinin yüzde 16,2'sini yeme içme sektörü oluşturuyor. Ülkemizdeki 35 milyon çalışandan yaklaşık 2 milyonu bu alanda alın teri döküyor. Son yıllarda üniversitelerde yaygınlaşan gastronomi programları ile bu alanda önümüzdeki dönemde profesyonellik seviyesi daha da artacak ve sektör daha da gelişecek. Gastronomi ve mutfak sanatları bölümlerini yılda 4 bin 500'den fazla öğrencimizin tercih etmesi ve bu bölümlerin her yıl neredeyse hiç boş kontenjan kalmadan dolan bölümlerimizin başında gelmesi, bunun en büyük göstergelerinden" dedi.

'TÜRKİYE, BAŞLI BAŞINA GASTRONOMİ DİYARIDIR'

Son yıllarda turizmde yeme içme konseptinin öneminin iyice artmasıyla, tüm dünyada gastronomi turizmi kavramının ön plana çıktığını söyleyen Kacır, "Gastronomi odaklı çalışmalar, şehir ve bölgelerin kalkınmasında hatırı sayılır bir yer tutmaya başladı. Türkiye, bereketli topraklarıyla başlı başına bir gastronomi diyarıdır. Kırklareli mutfağımız da kendine özgü tatları, yöresel malzemeleri ve lezzetleriyle Türk mutfağının gastronomik haritasında önemli bir yere sahip. Balaban köyünden gelen enfes peynir çeşitleri, Vize'nin meşhur tarhanası, Brakana tatlısı gibi yöresel lezzetler, Kırklareli'nin gastronomik kimliğini oluşturan unsurlardan. Kırklareli'miz ayrıca Babaeski sarımsağı, beyaz ve eski kaşar peyniri, hardaliyesi, kıvırcık kuzu eti, meşe balı gibi coğrafi işaretleriyle de dünya mutfağına katkı sunmaya devam etmekte. Burada yetişen ürünlerin özenle işlenmesi ve geleneksel tariflerin kuşaktan kuşağa aktarılması, bölgenin gastronomik zenginliğini korumamıza yardımcı oluyor. Bugün burada bulunmamızın sebebi, bu zengin mirası daha geniş kitlelere tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki iyi bir mutfağın alametifarikası süreklilik, sürdürülebilirlik ve standarttır. Trakya Bölgesi Gastronomi Araştırma ve Uygulama Mutfağı Projesi, Kırklareli'nin eşsiz lezzetlerini keşfetmemize, korumamıza ve tanıtmamıza olanak sağlayacak. Bu projeyle birlikte Trakya Bölgesi'nin enfes lezzetlerini ve yöresel yemek kültürünü ön plana çıkararak, Türk mutfağının dünya genelindeki konumunu daha da güçlendireceğiz. Kırklareli bölgesinde yiyecek ve içecek sektöründeki nitelikli istihdam ihtiyacını karşılayacağız" ifadelerini kullandı.

'ÜLKENİN DÖRT BİR YANINDA PROJELER YÜRÜTÜYORUZ'

Bakan Kacır, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından tesis için tahsis edilen yaklaşık 500 metrekarelik binada, mutfak için gerekli ekipmanlar temin edilerek uygulama mutfağı kurulduğunu belirterek, "Mutfak, gastronomi ve mutfak sanatları alanında öğrenim gören öğrencilerin uygulamalı eğitim ihtiyacını karşılayacak. Kadın ve genç iş gücünün gastronomi alanında iş edinmesine yardımcı olacak mesleki nitelikleri kazandıracak. Dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan vatandaşların istihdama katılımını kolaylaştıracak. Ayrıca merkezle, öğrenciler yarı zamanlı çalışma imkanı bulacak ve bölgedeki işletmelerin ürün çeşitliliğini ve hizmet kalitelerini artırmalarına katkı sağlanacak. Proje kapsamında ilk etapta Kırklareli Üniversitesi tarafından 240 saat eğitim düzenlenecek ve kursiyerlerden en az 19'u istihdam edilecek. 2 milyon lira bütçeli projemiz Trakya Kalkınma Ajansımız tarafından Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklendi. Bakanlık olarak bizler de bu projenin yanı sıra ülkemizin zengin mutfak kültürünü korumak, geliştirmek ve uluslararası platformlarda tanıtarak gıda sektörünün sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yurdumuzun dört bir yanında projeler yürütüyoruz" dedi.

Bakan Kacır, Kalkınma ajansları eliyle gıda ve gastronomi sektörüne yönelik, Gaziantep Gıda ve Gastronomi Girişimcilik Merkezi Projesi, Çubuk Yöresel Ürünler Gelişim Projesi, Diyarbakır Gastro İnovasyon Merkezi, Adana Yöresel Ürünler ve Mutfak Sanatları Merkezi gibi yürütülen 344 projeye 585,7 milyon liralık destek sağladıklarını belirtti. Kacır, "Yararlanıcıların eş finansmanı ile birlikte 1 milyar liralık yatırım hacmi oluşturduk. Diğer yandan, Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda yürüttüğümüz Yerli ve Milli Hibrit Tohum Geliştirme Projesi, Umutlu Kadınlar Üretiyor Projesi, Süt ve Süt Ürünleri Ar-Ge ve Uygulamalı Eğitim Pilot tesisiyle Kırklareli'nin tarımsal üretimini güçlendiriyor, kadınlarımızın ekonomik hayata katılımını artırıyoruz. Önümüzdeki dönemde de kalkınma ajanslarımız, yurdumuzun dört bir köşesinin potansiyelini ve kültürünü ortaya çıkarmaya, ekonomik ve sosyal kalkınmayı hızlandırmaya devam edecek. Türkiye Yüzyılı'nda Türk mutfağının dünya gastronomi ekosisteminde parlayan bir yıldız olacağına inanıyorum. Bu doğrultuda Trakya Bölgesi Gastronomi Araştırma ve Uygulama Mutfağı Projesi'nin Kırklareli'mize, ülkemize hayırlar getirmesini ve yeni şefler yetiştirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Açılışın ardından mutfağı gezen Bakan Kacır, beyaz aşçı önlüğü giyerek kurabiye yaptı. Kacır, yaptığı kurabiyeleri de orada bulunanlara ikram etti. Bakan Kacır, daha sonra da AK Parti teşkilatında partililerle bir araya geldi.