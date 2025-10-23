Bakan Kacır: 'Türkiye ve Katar, bölgesel istikrar ve ortak refahın temini adına birlikte kararlılıkla çalışmayı sürdürecek'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye ve Katar, iki dost ve müttefik ülke olarak bölgesel istikrar ve ortak refahın temini adına birlikte kararlılıkla çalışmayı sürdürecek" dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından Türkiye-Katar 11'nci Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'na dair paylaşım yaptı. Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani'nin başkanlıklarında düzenlenen toplantıya iştirak ettiklerini bildirdi. Kacır, Türkiye ve Katar'ın stratejik iş birliklerinin yüksek teknoloji yatırımlarıyla daha da derinleştirileceğini ve bölgesel istikrar ile ortak refahın temini için birlikte çalışmayı sürdüreceğini belirtti. Bakan Kacır, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani'nin başkanlıklarında düzenlenen Türkiye-Katar 11'nci Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'na iştirak ettik. Liderlerimizin çizdiği güçlü vizyon doğrultusunda son yıllarda mükemmel bir ivme yakalayan stratejik iş birliğimizi yüksek teknoloji yatırımlarıyla daha da derinleştireceğiz. Türkiye ve Katar, iki dost ve müttefik ülke olarak, bölgesel istikrar ve ortak refahın temini adına birlikte kararlılıkla çalışmayı sürdürecek." - ANKARA