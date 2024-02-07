Bakan Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile telefonda görüştü

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Dragon Kapsülü'nün Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılmasından hemen önce telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dragon Kapsülü'nün Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ayrılmasının öncesinde yapılan görüşmede Bakan Kacır ve Alper Gezeravcı arasında geçen diyalog şöyle:

Bakan Kacır: Umarım şimdiye kadar tüm görev sağlıkla, başarıyla geçmiştir.

Alper Gezeravcı: Sayın Bakanım bütün görevimiz planladığımız şekilde, hiç bir aksaklık olmadan tamamladık. Fazladan burada kaldığımız süreyi de biz ekstra planlı faaliyetler gündemimize alarak onları tamamlayarak geçirdik. Çok verimli oldu. Yüzyıllık bir hayalin gerçekleştiği noktadaydık.

Bakan Kacır: Çok şükür. Bizler de gün gün takip ettik orada yürüttüğünüz çalışmaları ve çok başarılı bir şekilde gerek bilimsel deneyleri gerçekleştirmiş olmanız gerekse de süreç boyunca sağlığınızın olumlu şekilde devam ediyor olması bizi çok mutlu etti. Şimdi dönüş yoluna çıkıyorsunuz. Nasıl plan?

Alper Gezeravcı: Sayın Bakanım, 14: 00'te istasyondan ayrılışı gerçekleştirdikten sonra planlı daha önce gerçekleşmiş görevlere göre alışılmışın biraz daha uzunu olacak şekilde konum planlaması yapıldı. Takriben 47 saatlik uçuş sürecinden sonra 9 Şubat'ta 13 UTC ile Türkiye saatiyle 16: 00 localde Florida'nın doğu sahiline muhtemel Daytona Beacah ya da Cape Canaverall açıklarına iniş yapmayı planlıyoruz.

Bakan Kacır: İnşallah, yani öngörülen yolculuk süreniz 47 saat olacak.

Alper Gezeravcı: Mutabık Sayın Bakanım, 47 saat, bu birinci planlamamız bir de alternatif yedek planlamamız var. Farklı yine hava durumu senaryoları gerçekleşirse bu da 56 saat.

Bakan Kacır: Hayırlısıyla İnşallah, bu yolculuk da tamamlanacak. Biz sizi heyecanla ülkemizde bekliyor olacağız ama İnşallah sizi orada da arkadaşlarımız iniş yapacağınız bölgede de karşılayacaklar ve en kısa zamanda ülkemize dönmeniz için de gerekli tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da size çok selamları var.

Alper Gezeravcı: Çok sağ olun Sayın Bakanım.

Bakan Kacır: Kendisi, Cumhurbaşkanlığına ait bir uçakla, sizin Türkiye'ye dönmeniz için de talimatlarını verdiler. İnşallah dönüşünüzden sonra sağlığınızın el vermesi durumunda en erken vakitte, sizi ülkemize getirmek için de gerekli hazırlıkları yapmış olduk.

Alper Gezeravcı: Çok sağ olun Sayın Bakanım. Başta bu görevin bugünlere erişmesinde güçlü iradesini ortaya koyan Sayın Cumhurbaşkanımız, ardından görevin hazırlık süreçlerinden bugüne gelene kadar ki bütün süreci kapsayacak şekilde siz ve Bakanlığımızın bütün personelinin, bu günlere kadar gece gündüz sağlamış olduğu bütün destek için minnettarım. Her anımızda yanımızda oldunuz. Bütün hazırlık süreçlerimizde, ihtiyaçlarımızda ve burada görevin icrasında gece ya da gündüz mefhumu gözetmeksizin sürekli iletişim kanallarınızı açık tutarak her türlü ihtiyacımıza burada karşılık verdiniz, yanıt verdiniz. Bizleri bu görev esnasında devletimizin güçlü duruşunu yanımızda hissettik, hiçbir şekilde yalnız bırakmadığınız için hepinize minnettarım.

Bakan Kacır: Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok önemli bir misyonu tamamlamış oluyorsunuz. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi bu aslında yeni bir başlangıç, İnşallah hep birlikte Türk milleti nice güzel işlere imza atacak. Uzay bilim misyonlarını önümüzdeki yıllarda daha da seviyeyi yükselterek sürdürüyor olacak. İnşallah dönüşünüzden sonra sizler de milletimizle, özellikle de sizi heyecanla bekleyen gençlerimizle, öğrenci kardeşlerimizle buluşacaksınız. Hayırlı yolculuklar diliyorum, Allah'a emanet olunuz. Hakkınızı helal ediniz. Yani gerçekten Türk milleti sizin gerçekleştirdiğiniz bu misyonla tarih sayfasında yeni bir perde açmış oldu. Önümüzdeki dönemde de İnşallah yine sizlerin de dahil olduğunuz nice işi hep birlikte gerçekleştireceğiz.

Alper Gezeravcı : İnşallah, Sayın Bakanım bütün temennilerinizi tüm kalbimle benimsiyorum, destekliyorum. İnşallah dört gözle gelecek görevlerimizin, günlerimizin, genç kardeşlerimizle buluşma vesilelerini bir an önce gerçekleşmesini bekliyorum ben de. Son olarak bütün halkımıza, milletimize, sizlere Allah'a ısmarladık demek istiyorum. Hakkınızı helal edin, tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın.

Bakan Kacır: Helal olsun. Dualarımız sizlerle. Hayırlı yolculuklar, hayırlı seferler diliyoruz.