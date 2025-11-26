Bakan Kacır: 'Türkiye'nin Ar-Ge harcamalarını 1,2 milyar dolardan 19,9 milyar dolara yükselttik'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "2002'den bu yana Türkiye'nin Ar-Ge harcamalarını 1,2 milyar dolardan 19,9 milyar dolara yükselttik. Ar-Ge harcamalarının milli gelirimizdeki payı binde beşten yüzde 1,46'ya yükseldi. Bu oran, İtalya ve İspanya gibi ülkelerdekiyle yakın seviyede" dedi.

7. Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi Esenler Yıldız Teknik Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vatan Karakaya, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Yavuz Sarı ve çok sayıda katılımcı katıldı.

Programda ilk olarak Gazi Üniversitesi'nde akademik çalışmalar yürüten Gazzeli Kahalid Lubbad projesinin sunumunu yaptı. Ardından program protokol konuşmaları ile devam etti. Programda Mimar Mühendisler Grubu Genel Başkanı Sarı tarafından Bakan Kacır'a hediye takdim edildi. Program sonunda ise Kacır, protokol eşliğinde fuar alanını gezerek gençlerden projeleri hakkında bilgi edindi.

Zirvede konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Dünya koşar adım ilerlerken, biz yerimizde saymaya, kendi içimize kapanmaya mahküm bırakıldık. 2000'li yılların henüz başında Ar-Ge ve inovasyon; sanayicimiz için bir 'külfet', hatta kaçınılması gereken bir 'macera' olarak addediliyordu. Üniversitelerimiz ile sanayimiz arasına, adeta görünmez duvarlar örülmüştü. Yetişen mühendislerimizden Ar-Ge ve inovasyon adına çok kısıtlı düzeyde yararlanabiliyorduk. 2000'li yıllar öncesinde, ne Ar-Ge politikaları yeterince hayata geçirilebildi ne kritik araştırma altyapıları kurulabildi ne de özel sektör teknolojide güçlü bir atılım yapabildi. Bu gidişatı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde değiştirdik" dedi.

"İnsansız hava aracı üretiminde dünya lideriyiz"

Savunma sanayisinden bahseden Bakan Kacır, "Tesis ettiğimiz güçlü siyasi istikrar ve oluşturduğumuz öngörülebilir yatırım iklimiyle muazzam kazanımlar elde ettik. Bu başarıların en görünür olduğu alan da milli savunma sanayiimiz oldu. Savunma sanayiinin Türkiye'de yüksek teknolojinin öncüsü haline gelmesi bir tesadüf değil. Uzun vadeli devlet politikalarımızın, milli ve özgün ürünlere öncelik veren tedarik yaklaşımımızın, Ar-Ge ve yatırım süreçlerini tek elden koordine eden yönetim kabiliyetimizin ve en önemlisi de güçlü insan kaynağımızın doğal bir sonucudur. Bir zamanlar savunma ürünlerinde yüzde 80 oranında dışa bağımlıyken, bugün kendi insansız hava araçlarını, kendi mühimmatını, uçaklarını, helikopterlerini, uydularını, radar ve elektronik harp sistemlerini geliştiren ve üreten bir ülkeyiz. İnsansız hava aracı üretiminde dünya lideriyiz. Kendi seyir füzelerimizi kendi jet motorlarımızla üretiyoruz. Hava savunma sistemlerinin radarlarını da, füzelerini de kendi imkanlarımızla geliştiriyoruz. Ürettiğimiz tüm sistemlerin alt sistemlerinde, bileşen düzeyinde dışa bağımlılığı ortadan kaldırıyoruz. Bu tablo; milletimize imkan verildiğinde, önlerindeki engeller kaldırıldığında neleri başarabileceğinin en somut ispatıdır" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin Ar-Ge harcamalarını 1,2 milyar dolardan 19,9 milyar dolara yükselttik"

Kacır, 2002 yılından itibaren Türkiye'de ki Ar-Ge harcamalarını ise şu şekilde aktardı:

"2002'den bu yana Türkiye'nin Ar-Ge harcamalarını 1,2 milyar dolardan 19,9 milyar dolara yükselttik. Ar-Ge harcamalarının milli gelirimizdeki payı binde beşten yüzde 1,46'ya yükseldi. Bu oran, İtalya ve İspanya gibi ülkelerdekiyle yakın seviyede. 2002'de 29 bin olan Tam Zaman Eşdeğer Ar-Ge çalışan sayımız şimdi 310 bini aştı. Özel sektörün Ar-Ge harcamalarındaki payı yüzde 29'dan yüzde 68'e yükseldi. Geçtiğimiz yıl imalat sanayiinde gerçekleştirilen Ar-Ge harcamalarının yüzde 47'si yüksek teknoloji, yüzde 40'ı orta-yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren girişimlerce gerçekleştirildi."

"Milletimizin 60 yıllık hasretini dindiren, 'Devrin' otomobili olarak yollara çıkan Togg'dur"

Togg'un elektrikli otomobil segmentinde liderliği elde ettiğini belirten Bakan Kacır, "Sayıları 113'ü bulan teknoparklarımızda, 12 binden fazla firmamız inovasyon odaklı çalışmalar yürütüyor. İşte inşa ettiğimiz bu muazzam altyapının ve teknoloji ikliminin en somut eserlerinden biri; milletimizin 60 yıllık hasretini dindiren, 'Devrim' arabalarının önünü kesenlere inat, 'Devrin' otomobili olarak yollara çıkan Togg'dur. 2023'ten bu yana seri üretime hız kesmeden devam eden markamız kalitesiyle elektrikli otomobil segmentinde liderliği elde etti. Teknoloji geliştirme ve üretmede elde ettiğimiz bu başarılar, ülkemizin fikri mülkiyet kapasitesinde de büyük bir sıçramayı beraberinde getirdi. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün 2025 Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu ülkemizin yükselişini açıkça ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

"Teknoloji ihracatımız 2002'de sadece 10 milyar dolar iken, geçtiğimiz yıl 108 milyar doları aştı"

Kacır, "Yerli patent başvurularında artık dünyada 10. ülkeyiz. 2002'de 414 olan yerli patent başvuru sayısı geçtiğimiz yıl 10 bini aştı. Yerli patent artış hızında dünyanın en hızlı yükselen ilk üç ülkesi arasındayız. Uluslararası patent başvurularında, kadın buluşçu oranında yüzde 26,1 ile dünya lideriyiz. Son 15 yılda yüksek teknoloji üretim endeksimiz 7,8 katına, orta-yüksek teknoloji üretim endeksimiz 3,4 katına yükseldi. Orta-yüksek ve yüksek teknoloji ihracatımız 2002'de sadece 10 milyar dolar iken, geçtiğimiz yıl 108 milyar doları aştı. Bu tablo; araştırmacılarımızın, mühendislerimizin, girişimcilerimizin ve sanayicilerimizin teknoloji ve inovasyon alanında ortaya koyduğu büyük emeğin bir yansımasıdır" diye konuştu.

"Piyasa koşullarının 3'de 1'ine kadar inebilen finansman maliyetiyle kredi imkanı sunuyoruz"

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı ile ilgili konuşan Bakan Kacır, "Cari dengemizi destekleyecek, kritik ve stratejik sektörlerde üretim kabiliyetimizi genişletecek projelere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak üzere Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'nı hayata geçirdik. Öncelikli alanlarda belirlediğimiz 284 ürün ve 261 teknoloji başlığına yönelik yatırımlara 2 yıl geri ödemesiz, 10 yıl vadeli, piyasa koşullarının 3'de 1'ine kadar inebilen finansman maliyetiyle kredi imkanı sunuyoruz. Program kapsamında teknolojik değerlendirmesini Bakanlığımızca olumlu yönde tamamladığımız 73 projenin toplam büyüklüğü 397 milyar düzeyinde" dedi.

"Tarihimizin en büyük ölçekli teşvik programı olan HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'dır"

Kacır, "Ülkemizi yeni teknoloji yatırımlarının küresel üssü haline getirmek için attığımız en önemli adımlardan biri de tarihimizin en büyük ölçekli teşvik programı olan HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'dır. İleri teknoloji yatırımlarına kapsamlı teşvik çerçevesi sunan program kapsamında, yalnızca bir yıl gibi kısa bir sürede; elektrikli araç, güneş hücresi ve biyoteknoloji gibi alanlarda 4,5 milyar dolarlık yatırımların ülkemize yönelmesini temin ettik" şeklinde konuşmalarını sürdürdü.

"Milli Teknoloji Atölyeleri'mizde yetişen gençlerimiz Türkiye'nin yarınlarını adım adım inşa ediyor"

TEKNOFEST'ler de gençlerin 'milli teknoloji akıncısı" olarak yetiştiğini belirten Bakan Kacır, TEKNOFEST'ler de, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'mizde, bilim merkezlerimizde, Milli Teknoloji Atölyeleri'mizde yetişen gençlerimiz; insansız hava araçlarından yapay zeka projelerine, robotikten biyoteknolojiye teknolojinin farklı sahalarında Türkiye'nin yarınlarını adım adım inşa ediyor. Her biri, geleceğin kritik teknolojilerini geliştirecek bilgi birikimine, vizyon ve kararlılığa sahip birer 'milli teknoloji akıncısı' olarak yetişiyor. İnsan kaynağımızın bu eşsiz gücü, Türkiye'yi teknoloji odaklı kalkınmada yeni bir sıçrama noktasına hazırlıyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL