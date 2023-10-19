Bakan Kacır: "Türkiye küresel endüstri üssü, nitelikli yatırımların adresi"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin emin adımlarla küresel bir endüstri üssü ve nitelikli yatırımların adresi olmaya devam ettiğinin altını çizerek, "Türkiye, dünyanın global bir üretim merkezi iken OSB'lerimiz de bu merkezin en kilit aktörleri.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin emin adımlarla küresel bir endüstri üssü ve nitelikli yatırımların adresi olmaya devam ettiğinin altını çizerek, " Türkiye, dünyanın global bir üretim merkezi iken Osb'lerimiz de bu merkezin en kilit aktörleri. Osb'lerimiz Türkiye Yüzyılı vizyonuna ve Milli Teknoloji Hamlemize önemli katkılar sağlayan yapılardan biri" dedi.

Bakan Kacır, Akdeniz Üniversitesi'ndeki programının ardından, Antalya Organize Sanayi Bölgesi(AOSB) Teknopark'ın açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Kacır, önemli olan zihinlerdeki duvarın yıkılmasının olduğunun altını çizerek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, attığımız uzun vadeli adımlar ile birlikte, Ülkemiz son 21 yılda güçlü bir üretim altyapısına sahip oldu. Pandemiye, global krizlere, küresel ekonomide yaşanan sıkıntılara rağmen bugün Türkiye ekonomisinin dinamosu bir imalat sanayimiz var. İmalat sanayi ihracatımız 240 milyar doları aştı. Toplam ihracatımız, imalat sanayiinin gücüyle 254 milyar Dolar ile tarihi bir rekor daha kırdı. Ülkemiz, emin adımlarla küresel bir endüstri üssü ve nitelikli yatırımların adresi olmaya devam ediyor. Tabii Türkiye, dünyanın global bir üretim merkezi iken Osb'lerimiz de bu merkezin en kilit aktörleri. Osb'lerimiz Türkiye Yüzyılı vizyonuna ve Milli Teknoloji Hamlemize önemli katkılar sağlayan yapılardan biri. Bu vizyonun mimarı Cumhurbaşkanımızın vurguladığı gibi; yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ekseninde ekonomimizi büyütmekte kararlıyız. Planlı endüstri ve üretimin tüm dünyada takip edilen bir "Türkiye rol modeli" olan bu yapılar sayesinde, imalat sanayiinde büyük bir kalkınma hikayesi oluşturuyoruz" diye konuştu.

" Osb'lerde bugün 2.5 milyon emekçi çalışıyor"

Son 21 yılda organize sanayi bölgeleri sayısını 192'den 355'e çıkardıklarının altını çizen Bakan Kacır, "Osb alanımız 2 katına çıktı, istihdam tamı tamına 6 kat arttı. Bugün Osb'lerimizde 2,5 milyondan fazla emekçimiz ter döküyor, çalışıyor. Bu rakamın tüm tesislerin faal olmasıyla 3,5 milyona ulaşmasını planlıyoruz. Ülkemizin toplam sanayi alanları büyüklüğü, yüzölçümünün yaklaşık binde 4'ü kadar. Önümüzdeki yıllarda bu oranı iki katına, 10 yılda ise yüzde 1'e çıkaracağız. Antalya üretim altyapısının kalbi olan Organize Sanayi Bölgesi de; 735 hektarlık alan üzerinde, 340'ın üzerinde sanayi kuruluşu ve yaklaşık 21 bin kişilik istihdamıyla, Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgelerinden biri"dedi.

"Üniversiteleri endüstriden ayrı görmüyoruz"

A Osb'nin gelişimi ve büyümesi için bakanlık olarak 272 milyon liralık finansman sağladıklarını kaydeden Bakan Kacır, "Bu Osb'de yer alan firmalarımız da; ilaç üretiminden akıllı soğutma cihazlarına, güneş panellerinden elektrikli araç şarj istasyonlarına kadar katma değerli üretimlerine devam etmekteler. Dördüncü Sanayi Devrimi ile imalat sanayiinin büyük bir dönüşüm içerisinde olduğu, küresel güç yarışının teknoloji ve inovasyon zeminine kaydığı bir çağda yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz çağda, yalnızca üreten değil bunu rekabetçi ve yüksek teknoloji odaklı gerçekleştiren ülkeler bir adım önde olacak. Biz bu devrimi kritik teknolojileri yerli ve milli kabiliyetlerle üretme ve geliştirme yolculuğumuzda tarihi bir fırsat olarak görüyoruz. Biz Ar-Ge ve inovasyonu, Endüstri ve Organize Sanayi Bölgelerimizden ayrı görmüyoruz. Üniversitelerimizi de endüstriden, iş hayatından ve girişimcilikten uzakta hayal edemiyoruz. Bunları birbirlerine sıkı sıkıya bağlı yapılar olarak görüyoruz. Sanayi ve üniversite ortaklığını kuvvetlendiren en önemli yapılar olan teknoparklarımız, Türkiye'nin bilgi temelli kalkınmasında çok önemli bir rol oynuyor. Teknoparklarımız; katma değerli üretim ve lider teknoloji girişimleri için uygun altyapı ve ağ oluşturma imkanları sunuyor" diye konuştu.

Bakan Kacır, Antalya OSB Teknopark'ın 15 bin metrekare kapalı alan ve atölye olanakları ile kentin katma değerli üretim ve yatırımının yanında üniversite-sanayi-teknoloji işbirliği için önemli bir altyapı sunduğunun altını çizdi.

"10 büyük ekonomiden biri olacağız"

Antalya'nın kalkınmasına hizmet edecek bu teknoparka bugüne kadar 28 milyon TL'den fazla destek sağladıklarını kaydeden Kacır, "TOGG, bugün bu yaklaşımla artık dünyada adından söz ettiren bir marka haline geldi. Türkiye Yüzyılında; benzer yaklaşımla ülkemizden yeni lider teknoloji girişimlerinin çıkması için adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Ülkemizin refahı için Bizler hiçbir sorumluluktan kaçınmayarak, aksine daha fazla çalışarak, Türkiye'yi dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri haline getireceğiz. Çünkü Milli Teknoloji Hamlesi sadece bir strateji ve vizyon değil, aynı zamanda bu milletin kendine yeniden güvenme hikayesidir. Bunu da imalat sanayi ve teknolojiyi bir araya getirerek yapacağız. Kaliteli ve sürdürülebilir yatırımlarla gerçekleştireceğiz. Katma değerli üretimi teşvik ederek başaracağız" açıklamasında bulundu.

"Umut ışığı bu topraklar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 3 günlük yas ilan edildiğini hatırlatan Bakan Kacır, "Dünyada nerede bir mazlum, nerede bir mahzun, nerede bir masum varsa umut ışığını bu topraklardan bekliyor. ve Türkiye'nin dünyaya umut olabilmesi adına hem tam bağımsızlık iradesini daha güçlü şekilde tahkim etmesi hem bugünkünden daha müreffeh ve daha kuvvetli ekonomiye sahip olabilmesi hem de bu yüksek teknoloji atılımlarını adım adım gerçekleştirmeye devam etmesi gerekir. Bunun için attığımız adımlar çok önemli. Türkiye sanayisinin yaptığı yatırımlar çok önemli" ifadelerine yer verdi.

"40 bin metrekarelik alan"

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar, konuşmasına İsrail'in Gazze saldırısını kınayarak başladı. Bahar, AOSB Teknopark'ın 40 bin metrekare alandan oluştuğunu dile getirerek, "Doluluk oranı yüzde 70'e yaklaştı. Yazılım, mekatronik, nano teknoloji, ilaç, tarım, elektronik ve sağlık alanında çalışmaktayız. Buranın bilim havzası olmasına öncülük yapmak istedik. Türkiye'nin en teknik iyi kolejini kurduk. Buradan yapılacak çalışmalar 385 fabrikamıza gitmek üzere onların değişime katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından AOSB Teknopark'ın açılış kurdelesi kesildi, ardından protokol tesis içinde incelemelerde bulundu. - ANTALYA