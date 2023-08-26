BURSA-BAKAN KACIR TOGG'U, 177 BİN GİBİ REKOR SEVİYEDE SİPARİŞLE MİLLETİMİZ SAHİPLENDİ

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli otomobilimiz Togg, artık ülkemizin yollarında. İnşallah kısa süre içinde uluslararası pazarda da yerini alacak. Milli otomobilimizi, 177 bin gibi rekor seviyede bir siparişle çok şükür milletimiz de sahiplendi dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bir dizi ziyaret için Bursa'ya geldi. Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB), Valilik, Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra fabrika ziyaretleri gerçekleştiren Bakan Kacır, sanayicilerle de bir araya geldi. Bakan Kacır'a, Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa milletvekilleri ve partililer eşlik etti. Ziyaretlerin ardından AK Parti İl Başkanlığı'na giden ı Bakan Kacır, burada parti teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. 22 yıldır AK Parti kadrolarının ülkeye çok sayıda vizyonlu proje kazandırdığını belirten Bakan Kacır, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde pek çok alanda büyük ilerlemeler kaydettik. Havalimanlarından yollara, köprülerden tünellere, organize sanayi bölgelerinden teknoparklara pek çok önemli yatırımı ülkemize kazandırdık. Ortaya koyduğumuz vizyoner projeler ve Türkiye'ye kazandırdığımız güçlü altyapı ile ülkemizi bölgesel ve küresel bir güç haline getirdik dedi.

'İHRACAT 254 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE ÇIKTI'

2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatın günümüzde 254 milyar dolar seviyelerine çıktığını dile getiren Bakan Kacır, Kendi tasarlayıp ürettiği İHA'larla, SİHA'larla küresel dengeleri değiştiren, doğuştan elektrikli milli gururumuz Togg ile paradigma değişimlerine tam zamanında yatırım yapan, beyaz eşya, ticari araç, güneş paneli ve çimento üretiminde Avrupa lideri, hava savunma sistemlerini, çıkarma gemilerini, yer gözlem ve haberleşme uydularını milli kabiliyetleriyle geliştirip üretebilen, çıkardığı milyar dolarlık teknoloji girişimleriyle tüm dünyanın dikkatini çeken bir Türkiye'den bahsediyoruz. 2002 yılında, çoğunlukla düşük teknolojili ürünlerden oluşan ihracatımız sadece 36 milyar dolar düzeyindeyken, bugün geldiğimiz noktada, yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürünlerin başı çektiği, 254 milyar dolar ihracat gerçekleştiren bir Türkiye'den söz ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve siyasi iradesiyle Türkiye'nin nelere kadir olduğunu, Türk ekonomisinin neleri başarabileceğini, siz değerli yol arkadaşlarımızın şahitliğinde yakından tecrübe ettik ifadelerini kullandı.

'TOGG'U MİLLETMİZ SAHİPLENDİ'

Son 20 yılda Bursa'ya 175 milyar liradan fazla yatırım yaptıklarını belirten Bakan Kacır, Milletimizin 60 yıllık hayali, milli teknoloji hamlemizin eseri olan milli otomobilimiz Togg'u Bursa'da üreterek ülkemize kazandırdık. Elektrikli otomobil olmasının yanında tamamen akıllı bir cihaz olan Togg, Türkiye'nin yeni nesil sanayi politikasının da en somut örneği. Yüksek düzeyde Ar-Ge yatırımının sonucu Türk mühendisler tarafından tasarlanan ve üretilen milli otomobilimiz Togg, artık ülkemizin yollarında. İnşallah kısa süre içinde uluslararası pazarda da yerini alacak. Milli otomobilimizi, 177 bin gibi rekor seviyede bir siparişle çok şükür milletimiz de sahiplendi. İşte bu yerli ve milli gururumuzu üretmek ve geliştirmek için en uygun inovasyon ekosisteminin Bursa'da olduğu değerlendirdik. Üretim tesisimizi Gemlik'te inşa ettik. Bununla birlikte, gelecekte paradigma değişimlerinin yaşanacağı mobilite sektörü için kritik öneme sahip SİRO Batarya Fabrikamızın temellerini de yine Bursa'da attık. Böylece yerli ve milli otomobilimizin kritik bir bileşeni olan bataryaları da Bursa'da üreteceğiz diye konuştu.

BURSA İÇİN 4 BİN 642 YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DÜZENLENDİ

Bakanlık olarak son 20 yılda Bursa için 4 bin 642 yatırım teşvik belgesi düzenlediklerini belirten Bakan Kacır şunları söyledi

Bu belgeler kapsamında 160,8 milyar lira tutarında sabit yatırım ve 103 bin 740 kişilik istihdamın önünü açtık. Özel sektör firmalarımızın 163 Ar-Ge ve tasarım merkezi kurmasını sağladık. Bu merkezlerde 6 bin 514 kişilik nitelikli istihdam oluştururken, 4 milyar 254 milyon TL vergi muafiyeti sağladık. İlimizde faaliyetlerini sürdüren ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde 209 yenilikçi firmada istihdam edilen bin 111 Ar-Ge personelini desteklemeye devam ediyoruz. Bu teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan Ar-Ge firmalarına 850 milyon TL'den fazla vergi muafiyeti sağladık. Konuşmaların ardından Bakan Kacır'ın Bursa programı, basına kapalı olarak devam etti. (DHA)