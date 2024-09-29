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Bakan Kacır, Togg T10F'in Test Sürüşünü Gerçekleştirdi

Bakan Kacır, Togg T10F'in Test Sürüşünü Gerçekleştirdi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un 2024 yılında piyasaya süreceği ilk sedan modeli T10F'in test sürüşünü yaparak modelin özelliklerini tanıttı. T10F, mevcut SUV modelden 80 kilometre daha fazla menzil sunuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un önümüzdeki sene piyasaya sunacağı ilk sedan modeli olan T10F'in test sürüşünü gerçekleştirdi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kaçır, "Model biraz daha spor ama aynı zamanda bir sedan araçtan beklentileri de karşılayacak şekilde tasarlandı. T10F, mevcut SUV modelden 80 kilometre daha fazla menzile sahip olacak" dedi.

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Togg tesislerini ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, güvenlikten dayanıma test süreçleri başlatılan T10F ile sürüş deneyimine katıldı. Togg yetkililerinden son çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Kacır, yaptığı test sürüşünü de sosyal medya hesabından paylaştı. Kaçır, "Malumunuz eylül ayından itibaren Türkiye'de küresel güvenlik regülasyonlarına uyum sürecini başlatmış olduk. Genel Güvenlik Regülasyonları (GSR) 2 düzenlemeleri Türkiye'de zorunlu hale geldi. Togg'da tabii bu yeni düzenlemeye en hızlı şekilde uyum sağladı. Ben de az önce Togg'un özellikle otonom sürüş kabiliyetlerine ilişkin bir deneyim gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadım" dedi.

Önümüzdeki yıl Togg'un yeni modeli T10F'in piyasaya sunulacağını ifade eden Bakan Kacır, "Model biraz daha spor ama aynı zamanda bir sedan araçtan beklentileri de karşılayacak şekilde tasarlandı. T10F, mevcut SUV modelden 80 kilometre daha fazla menzile sahip olacak. İnşallah Togg, hem araştırma geliştirme inovasyon alanında hem de üretim yetkinlikleriyle iftihar kaynağımız olmaya devam edecek. Biz de her daim Togg'u desteklemeyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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