Bakan Kacır: 'TEKMER, milli teknoloji hamlesinin yeni halkası'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli teknoloji hamlesinin yeni bir halkası olan Trakya Bilim Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin (TEKMER) girişimcilere yeni fırsatlar sunacağını söyledi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kurulan Trakya Bilim Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin açılış törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuşmasında Türkiye'nin dört bir yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eser ve projelerle milletle buluşmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Kacır, "Ulaştırmadan eğitime, sağlıktan sanayiye kadar her alanda Türkiye'yi asırlık eserlerle buluşturmanın iftiharını yaşıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız Trakya Teknoloji Geliştirme Merkezi, milli teknoloji hamlesinin yeni bir halkasıdır" dedi.

Savunma sanayiinden uzay teknolojilerine kadar birçok alanda Türkiye'nin büyük bir dönüşüm geçirdiğini vurgulayan Bakan Kacır, "Küresel insansız hava aracı pazarının yüzde 68'ini Türk markaları elinde bulunduruyor. Bu, muazzam bir başarı hikayesidir" ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, Türkiye'de teknopark sayısının 22 yılda 2'den 113'e çıktığını belirterek, "Bugün 11 bin 500'ün üzerinde teknoloji girişimi bu merkezlerde faaliyet gösteriyor. AR-GE insan kaynağımızı 29 binden 292 binin üzerine çıkardık. Türkiye'nin yıllık AR-GE harcaması 1,2 milyar dolardan 16 milyar dolara yükseldi. Özel sektör artık bu pastanın yüzde 70'ini oluşturuyor" diye konuştu.

Kacır, gençlerin teknoloji üretiminde aktif rol almasının önemine dikkat çekerek, "Deneyap atölyelerinde 30 binden fazla öğrencimiz robotik, kodlama, siber güvenlik ve yapay zeka gibi alanlarda yetişiyor. TEKNOFEST'lerde bugüne kadar 12 milyondan fazla ziyaretçi ağırladık ve 1 milyon 250 bine yakın gencimiz teknoloji yarışmalarında boy gösterdi" dedi.

Türkiye'nin 2030 hedefleri doğrultusunda 100 bin teknoloji girişimine ulaşma kararlılığını dile getiren Bakan Kacır, "KOSGEB, TÜBİTAK, Bilişim Vadisi gibi kurumlarımızla birlikte teknoloji girişimlerine uzun vadeli finansman sağlıyoruz. Trakya'nın kalbinde açtığımız bu TEKMER, girişimcilerimize yeni fırsatlar sunacak" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ