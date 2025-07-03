Bakan Kacır: Suriyeliler Suriye'nin Yeniden İnşasında Önemli Rol Oynayacak

Bakan Kacır: Suriyeliler Suriye'nin Yeniden İnşasında Önemli Rol Oynayacak
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kilis'te yaptığı konuşmada, Türkiye'deki Suriyelilerin Suriye'nin yeniden inşasında kültür ve ticaret elçileri olarak önemli görevler üstleneceğini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kilis'te gerçekleştirdiği program kapsamında yaptığı konuşmada, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin, önümüzdeki süreçte Suriye'nin yeniden inşa sürecinde önemli bir rol oynayacağını ifade etti.

Kilis temasları çerçevesinde Tekstilkent'te konuşan Bakan Kacır, "İnşallah komşumuz Suriye yeniden inşa edilecek. Sizlerin ellerinden tuttuğu, yüz binlercesi ana dili gibi Türkçe konuşan Suriyeli kardeşimiz, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin, Türk milletinin adeta kültür elçileri, ticaret elçileri, paydaşları ve ortakları olarak Suriye'yi yeniden ayağa kaldıracaktır" dedi.

Bakan Kacır, Türkiye'nin bölgesel ticaretin merkezinde yer aldığı günlere yeniden dönüleceğini vurgulayarak, "Suriye'nin yeniden ticaretin merkezi olduğu dönemi inşallah hep birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli Yeğin:

Bizim elçiye filan ihtiyacımız yok. Rızkımızı yediler tükendi, bu kadar yeter hem müslüman dindar liderde geldi başlarına gidip ülkelerini kalkındırsınlar. Peygambere ayet inmiş misafirliği kısa tutun diye, sizin kurana da mı inancınız yok.

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