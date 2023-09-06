Bakan Kacır: Rusya'da Türkiye'ye yoğun bir yatırım ilgisi var

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, " Türkiye'de önemli yatırımları var Rus iş insanlarının. Sanayi sektöründe de önemli yatırımları var. O yatırımları devam edecek. Rusya'da Türkiye'ye çok yoğun bir yatırım ilgisi var" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kacır, Ankara'da gerçekleştirilen Teknofest'e ilişkin, "Ankara'nın en büyük etkinliğini gerçekleştirmiş olduk. 940 binden fazla katılım oldu, 1 milyona yakın. Pazar günü yoğun yağış olduğu için daha üst bir rakama ulaşılmamış oldu; ama Ankara'nın, Ankara tarihinin en büyük etkinliği oldu. Şimdi 27 Eylül'de de İzmir'de bu yılın son Teknofest'i olacak. '2023'te 3 büyük şehrimizde yapacağız' demiştik. Tabii biz çok mutluyuz. Hem gençlerin hem tüm yaş gruplarından toplumun bu işe bu kadar sahip çıkması milli teknolojinin sahibi olarak kendisini hissetmesi ve bu duygularla oraya gelmesi bizi çok mutlu ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın her yıl olduğu gibi bizimle beraber olması, şampiyonlarımıza ödülünü vermesi Türk Devleti'nin bu meseleye ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Zannediyorum 14 bakanımız Teknofest'e katılmıştı. Bakanların da herhalde en fazla ilgi gösterdiği, katıldığı organizasyon olmuş oldu. Cumhurbaşkanımız da aynı şekilde. Bakalım inşallah İzmir'de de yeni bir rekora imza atarız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyaretinde de yer alan Kacır, sanayi ve teknoloji alanında Rusya ile iş birliğine ilişkin, "Tabii Türkiye'de önemli yatırımları var Rus iş insanlarının. Sanayi sektöründe de önemli yatırımları var. O yatırımları devam edecek. Biz de onları teşvik etmeye, desteklemeye devam edeceğiz. Rusya'da Türkiye'ye çok yoğun bir yatırım ilgisi var aslında. Bazı alanlarda daha stratejik işbirlikleri de mümkün Rusya'yla. Karşılıklı kabiliyetlerimiz güçlü olduğu alanlarda iş birliğini de arttırmak istiyoruz. Savunma sanayinde de tabii bazı görüşmeler yapılıyor" dedi.

Bakan Kacır, gençlere yönelik ücretsiz internet ve vergisiz telefon vaadiyle ilgili soru üzerine, "Bazı değerlendirmeler yapılıyor. Tamamlandığında açıklanacak. Çok kısa zaman içinde yapılır diye tahmin ediyorum. Türkiye genç bir ülke, yaş ortalamamız 33. Çok genç bir nüfusumuz var. Örgün eğitimde üniversitelerde milyonlarca öğrenci var. Bütün bu gençlere bizim verdiğimiz birtakım sözler var. Bizim bu sözleri adım adım tutmak gibi bir gayemiz var. Henüz seçimin üzerinden birkaç ay geçti. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız bir an evvel verdiğimiz bütün sözleri tutmak konusunda da ilgilileri, bizleri talimatlandırıyor. Normalde 5 yıllık bir dönemimiz var; ama ertelemek değil gayemiz bir an evvel sözlerimizi tutmak niyetindeyiz" dedi.