Bakan Kacır: "(Rusya ile) Karşılıklı kabiliyetlerimizin güçlü olduğu alanlarda işbirliğini de arttırmak istiyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bazı alanlarda daha stratejik iş birlikleri mümkün Rusya'yla. Karşılıklı kabiliyetlerimizin güçlü olduğu alanlarda işbirliğini de arttırmak istiyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Ankara Etimesgut Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST'i değerlendiren Kacır, "Ankara'nın en büyük etkinliğini gerçekleştirmiş olduk aslında. Malum 940 binden fazla katılım oldu, 1 milyona yakın. Pazar günü yoğun yağış olduğu için daha üst bir rakama ulaşılmamış oldu ama Ankara'nın, Ankara tarihinin en büyük etkinliği oldu. Şimdi 27 Eylül'de de İzmir'de bu yılın son TEKNOFEST'i 2023'te üç büyük şehrimizde yapacağız demiştik. Tabii biz çok mutluyuz. Yani hem gençlerin hem tüm yaş gruplarından toplumun bu işe bu kadar sahip çıkması, milli teknolojinin sahibi olarak kendisini hissetmesi ve bu duygularla oraya gelmesi bizi çok mutlu ediyor. Cumhurbaşkanımızın her yıl olduğu gibi bizimle beraber olması, şampiyonlarımıza ödülünü vermesi Türk Devleti'nin bu meseleye ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Bugün Kabine Toplantısı'nda da şöyle bir baktım, zannediyorum 14 bakanımız TEKNOFEST'e katılmıştı. Yani bakanların da herhalde en fazla ilgi gösterdiği, katıldığı organizasyon olmuş oldu. Cumhurbaşkanımız da aynı şekilde. İnşallah İzmir'de de yeni bir rekora imza atarız" diye konuştu.

"Karşılıklı kabiliyetlerimizin güçlü olduğu alanlarda işbirliğini de arttırmak istiyoruz"

Bir gazetecinin "Rusya ile sanayi ve teknoloji anlamında bir işbirliği mi söz konusu?" sorusu üzerine Bakan Kacır, "Tabii Türkiye'de önemli yatırımları var Rus iş adamlarının. Sanayi sektöründe de önemli yatırımları var. O yatırımları devam edecek. Biz de onları teşvik etmeye, desteklemeye devam edeceğiz. Pek çok ülkede olduğu gibi Rusya'da da Türkiye'ye çok yoğun bir yatırım ilgisi var aslında. Bazı alanlarda daha stratejik iş birlikleri de mümkün Rusya'yla. Karşılıklı kabiliyetlerimizin güçlü olduğu alanlarda işbirliğini de arttırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kacır ayrıca, Rusya ile savunma sanayii konusunda da görüşmeler yapıldığını belirterek, hava savunma sistemlerinin Rusya'dan temin edildiğini hatırlattı.

Gençlere yönelik vergisiz telefon ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, konuyla ilgili nihai değerlendirmelerin yapıldığını ve kısa süre içerisinde kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

"Gayemiz bir an evvel milletimize verdiğimiz sözleri tutmak"

Bakan Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye genç bir ülke, yani malumunuz yaş ortalamamız 33. Çok genç bir nüfusumuz var. Örgün eğitimde, üniversitelerde milyonlarca öğrenci var. Bütün bu gençlere bizim verdiğimiz bir takım sözler var. Bizim bu sözleri adım adım tutmak gibi bir gayemiz var. Yani henüz seçimin üzerinden birkaç ay geçti, Cumhurbaşkanımız bir an evvel verdiğimiz bütün sözleri tutmak konusunda da ilgilileri, bizleri talimatlandırıyor. Normalde beş yıllık bir dönemimiz var ama ertelemek değil gayemiz, bir an evvel milletimize verdiğimiz sözleri tutmak niyetindeyiz." - ANKARA