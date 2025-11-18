Bakan Kacır: OSB sayısını 371'e yükselttik / Haber eklendi

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "23 yılda Osb'lerimizin sayısını 191'den 371'e yükselttik. Planlı sanayileşmeyi, çevreye saygıyı esas alan üretim yaklaşımımızla aynı dönemde Osb'lerimizin toplam alanını, 48 bin hektardan 130 bin hektara çıkardık" dedi.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Başkanlığı'nda Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen OSB Yıldızları Araştırması Ödül Töreni'ne katıldı. Törende, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, ödül alacak firma temsilcileri, sanayiciler ve OSB başkanları yer aldı. Ödül töreninde 12 farklı kategorideki 62 firma ile 10 organize sanayi bölgesine toplam 120 plaket takdim edildi. Bakan Kacır, "Bölgesel çatışmaların, salgınların, enerji ve tedarik zinciri krizlerinin tüm dünyada dengeleri altüst edip, küresel düzeni yeniden şekillendirdiği kritik bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte liberal uluslararası ticaret politikaları adım adım terk edilirken, yerini ticarette korumacılık, dostlardan ve müttefiklerden tedarik alıyor. Teknoloji geliştirme ve üretmede uzun yıllar süren rekabet artık teknoloji savaşı olarak nitelendirilebilecek sert bir zeminde devam ediyor. Eski kabuller, hızla geçerliliğini yitiriyor. Dünün güneşi ile bugünün çamaşırı kurumaz. Bu anlayışla artık her ülke yeni döneme uyum sağlama çabasında" dedi.

'BİZLER İÇİN OSB'LER MÜKEMMELİYET MERKEZLERİ'

Kacır, OSB modelini yurdun dört bir köşesine yaymayı öncelikli ve önemli gördüklerini ifade ederek, "Bizler için OSB'ler sanayileşmeyi disiplinli ve planlı zemine oturtan, çevre dostu mükemmeliyet merkezleridir. Küresel pazarlarda rekabetin önündeki engelleri kaldıran ve küresel tedarik zincirlerinin güvenilir bir parçası olmamızı sağlayan ticaret kaleleridir. Aynı zamanda kümelenme anlayışının vücut bulduğu, sinerjiyi tetikleyen, sürdürülebilirlik ve verimliliği teminat altına alarak rekabet gücümüz için çarpan etkisi oluşturan dinamik üretim platformlarıdır. Bu vizyon doğrultusunda; 23 yılda OSB'lerimizin sayısını 191'den 371'e yükselttik. Planlı sanayileşmeyi, çevreye saygıyı esas alan üretim yaklaşımımızla aynı dönemde OSB'lerimizin toplam alanını, 48 bin hektardan 130 bin hektara çıkardık. Organize sanayi bölgelerimizi; bünyelerindeki 721 Ar-Ge ve tasarım merkezi ile 23 teknoparkla, bilgiyi yüksek katma değerli teknolojiye dönüştüren inovasyon kampüslerine dönüştürdük. 'Türkiye Yüzyılı'nı ülkemizde üretimin ve teknolojinin yüzyılı haline getirmek adına OSB'lerimizin kapasite ve kabiliyetlerini tahkim edecek hamleleri kararlılıkla gerçekleştiriyoruz. Sanayicilerimizin planlı sanayi alanlarına erişimini kolaylaştırmak adına yaptığımız düzenlemeyle; her ayın ilk pazartesi günü, tüm OSB'lerimizde bulunan boş sanayi alanlarını yatırımcıların tahsis başvuruları için çevrim içi platformda erişime açıyoruz. Oluşturduğumuz şeffaf ve öngörülebilir tahsis sistemi sayesinde, sadece son 13 ayda 191 OSB'mizde toplam 21,7 milyon metrekare büyüklüğe sahip 1927 yatırım yeri için 5 bin 318 sanayicimiz tahsis başvurusunda bulundu. 59 OSB'mizde 35,6 milyon metrekarelik alan için 1433 sanayicimiz ön tahsis başvurusu gerçekleştirdi. Bu ay çıktığımız ilanla 133 OSB'mizde 20 milyon metrekarelik 1327 yatırım yeri için tahsis ve 34 OSB'mizde 9 milyon 438 bin metrekarelik alan için ön tahsis başvurularını almaya başladık. Bu tablo, planlı sanayi alanlarımıza olan güçlü ilgiyi ve üretim cephesindeki dinamizmi açıkça ortaya koyuyor" diye konuştu.

'LOJMAN UYGULAMAMIZI YAYGINLAŞTIRACAĞIZ'

Organize sanayi bölgelerinde görev yapan çalışanların memnuniyetini ve motivasyonunu yükseltmeyi hem insanı merkeze alan kalkınma anlayış gereği hem de sanayinin rekabet gücünü tahkim eden temel bir unsur olarak değerlendirdiklerini belirten Kacır, "Bu doğrultuda OSB'lerimiz bünyesinde çalışanlarımız ve ailelerinin hem sosyal hem de kültürel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bütüncül bir yaşam alanı sunmak için adım attık. İlk uygulamasını Manisa'da hayata geçirdiğimiz lojman uygulamamızı önümüzdeki dönemde üretim üssü diğer şehirlerimizde de devreye alacağız. OSB'lerde inşa edilen, mülkiyeti OSB'ye, kullanım hakkı OSB'lerdeki üretici firmalara ait olan lojmanlarda fabrikalarda çalışan emekçilerimiz şehirlerdeki kira bedelinin 3'te 1'i düzeyinde maliyetle ikamet edebilecek. Bizler tüm imkanlarımızı; üreten, istihdam sağlayan, şehrine ve ülkesine ekonomik değer katan sanayicilerimiz için seferber etmeye devam edeceğiz. Sürekli güncellediğimiz destek ve teşvik mekanizmalarımız ile sürdürülebilir program ve projelerle sizlerin her daim yanınızda, yakınınızda olmayı sürdüreceğiz" dedi.

'328 MİLYAR LİRALIK YATIRIMIN ÖNÜNÜ AÇTIK'

Bakan Kacır, "Türkiye'yi yüksek teknoloji yatırımlarının çekim merkezi haline getirmek üzere ilan ettiğimiz HIT-30 Programı'yla yalnızca bir yıl içerisinde, elektrikli araç, güneş hücresi ve biyoteknoloji sektörlerinde 4,5 milyar dolarlık ileri teknoloji yatırımını ülkemize kazandırmak için adım attık. Programla; veri altyapımızı güçlendirmek, sanayimizde yapay zeka destekli dönüşümü hızlandırmak, kuantum teknolojilerini milli inovasyon ekosistemimize entegre etmek ve Türkiye'yi endüstriyel robotların tasarımı, üretimi ve ihracatında küresel bir merkez haline getirmek üzere dört yeni çağrıyı da hayata geçirdik. Cari dengemizi destekleyecek, kritik ve stratejik sektörlerde üretim kabiliyetimizi genişletecek projelere uygun koşullarda finansman desteği sağlayan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'yla, bugüne kadar yüksek katma değerli 328 milyar liralık yatırımın önünü açtık. Hamle Programı'nda bu yıl döngüsel ekonomi, biyoteknoloji ve yeni nesil bilgi teknolojileri gibi alanlarda 69 projeyi daha destekledik. Program kapsamında devam eden 224 yatırım tamamlandığında dış ticaret dengemize yılda 11,4 milyar dolar katkı sağlayacağız. Önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz program ve projelerle; yüksek teknolojide ve kritik alanlarda Ar-Ge ve yerli üretim kapasitemizi artıracağız" diye konuştu.

Gizem CENGİL-Celal ATALAY/ANKARA,