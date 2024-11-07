Bakan Kacır: Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatını 97,2 milyar dolara çıkardık

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yıllık ihracatımızı, 36 milyar dolardan 262 milyar dolara çıkardık. İhracatımızın dünyadaki payı yüzde 0,55'ten 1,07'ye yükseldi. Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatını 10,3 milyar dolardan 97,2 milyar dolara çıkardık" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesini görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Bakan Mehmet Fatih Kacır, komisyon üyesi milletvekillerine bakanlık çalışmaları ve bütçe teklifi üzerine sunum yaptı. Bakan Kacır, uluslararası ekonominin Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail'in Orta Doğu'daki saldırıları nedeniyle belirsizlikler içerisine girdiğini, uluslararası ticaretin daraldığını söyledi.

'16 ÇEYREKTİR BÜYÜMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ'

Uluslararası ticaretteki zorlukların yanında, Orta Vadeli Program kapsamında yürütülen, fiyat istikrarını hedefleyen sıkı para politikasıyla yavaşlayan iç talebin, üretimde konjonktürel etkiler oluşturduğunu kaydeden Kacır, "Tüm bu çok boyutlu sınamalara rağmen, Türkiye yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğunda ilerliyor. 16 çeyrektir büyümeyi sürdürüyoruz. Pandemi sonrasında küresel tedarik zincirlerindeki rolümüzü perçinledik. Sanayi üretim endeksi, pandemi öncesi döneme göre Almanya'da yüzde 10,3, İtalya'da yüzde 6,1, Fransa'da yüzde 3 ve İspanya'da yüzde 1,4 aşağıda seyrederken, Türkiye'de aynı dönemde yüzde 19,7 yükseldi. Bu yılın ilk 10 ayında ihracatımız 209,7 milyar dolardan 216,4 milyar dolara çıktı. İhracatımız savunma ve havacılık sanayisinde yüzde 17,8, çelikte yüzde 8,8, otomotivde yüzde 6,4, halıda yüzde 5,8, kimya ürünlerinde yüzde 2,5 arttı. Bu başarı, kuşkusuz son 22 yılda elde ettiğimiz kazanımların sonucudur" dedi.

'KATMA DEĞER ÜRETEN ÖNCÜ TÜRKİYE'NİN TEMELLERİNİ ATTIK'

Sanayide çalışan sayısının, 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 bine çıktığını belirten Bakan Kacır, sanayi üretiminin 3,2 katına yükseldiğini söyledi. Bakan Kacır, Türkiye'nin imalat sanayi katma değeri endeksinde dünyadaki payının 1,33'e yükseldiğini aktararak, "Yıllık ihracatımızı, 36 milyar dolardan 262 milyar dolara çıkardık. İhracatımızın dünyadaki payı yüzde 0,55'ten 1,07'ye yükseldi. Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatını 10,3 milyar dolardan 97,2 milyar dolara çıkardık. Türkiye bugün, Çin'den Orta Avrupa'ya kadar uzanan kuşakta en fazla ürünü, rekabetçi şekilde en fazla ülkeye ihraç edebilen ülkedir. Yüksek teknoloji ve katma değer üreten öncü Türkiye'nin temellerini attık. 2002'den bu yana Türkiye'nin Ar-Ge harcamalarını 1,2 milyar dolardan 16 milyar dolara yükselttik. Aynı dönemde tam zaman eş değer Ar-Ge personeli sayımız 29 binden 291 bine çıktı. 1327 Ar-Ge ve 332 tasarım merkezinde gerçekleştirilen 96 binden fazla Ar-Ge projesini destekledik. Sayıları 2'den 104'e çıkan TEKNOPARK'larımızda yenilikçi fikirler katma değerli ürünlere dönüşüyor. 11 bin 86 girişimin inovasyonu sürdürdüğü TEKNOPARK'larımızda yürütülen proje sayısı 78 bini aştı. 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize 'Milli Teknoloji Hamlesi'yle yürüyoruz. Kritik alanlarda bağımsızlık ve yüksek katma değerli üretim, kalkınma hızımızı tayin ediyor. Türkiye'yi üst gelir grubu ülkeler arasına taşımak ve milletimizi daha müreffeh kılmak için teknoloji devriminin fırsatlarını değerlendirerek atılımımızı hızlandırıyoruz" diye konuştu.

'İLERİ TEKNOLOJİ ÜRETİM ÜSSÜ HALİNE GELECEĞİZ'

12'nci Kalkınma Planı doğrultusunda 2028'e kadar yüksek ve orta yüksek teknoloji ürünleri ihracatını, 97 milyar dolardan 176 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayan Kacır, "İleri teknoloji üretim üssü haline geleceğiz. Bu amaçla tarihimizin en büyük ölçekli teşvik programı HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'nı ilan ettik. 2030 yılına dek ileri teknoloji alanlarında 30 milyar doların üzerinde yatırımın önünü açacağız. Yarı iletkenler, mobilite, yeşil enerji, ileri imalat, sağlıklı yaşam, dijital teknolojiler, haberleşme, uzay alanlarında yatırımlara nitelikli destekler sağlıyoruz. Paradigma dönüşümlerinin yaşandığı fırsat alanlarına öncelik veriyoruz. Elektrikli araç çağrısıyla ihracat lideri otomotiv sektörümüzü tedarik zinciriyle birlikte geleceğe hazırlayacağız. Bu hedefe yönelik ilk ve en güçlü adımımızı Türkiye'nin otomobili Togg'la attık. Geçtiğimiz yıl nisan ayında ilk teslimatlarına başlayan yerli ve milli elektrikli otomobil markamız Togg, üretimine hız kesmeden devam ediyor. Bugüne kadar 40 binden fazla Togg, sahiplerine teslim edildi. Dünyanın en değerli elektrikli araç markasının 6'ncı yılında ulaştığı üretim adedine 1,5 yılda eriştik. Elektrikli araç şarj istasyonlarını, 81 şehrimizde sunduğumuz desteklerle yaygınlaştırdık. Ülke genelinde 24 bin 400 halka açık şarj bağlantı sayısıyla araç başına düşen şarj noktası sayısında Avrupa'da lideriz" dedi.

'HABERLEŞME UYDUSUNU ÜRETEBİLEN 11 ÜLKEDEN BİRİYİZ'

Kacır, Türkiye'nin hiç kimsenin zarar vermeyi aklından dahi geçiremeyeceği bir caydırıcılık seviyesine geleceğini söyleyerek, "Farklı irtifa ve menzildeki hava tehditlerine karşı ülkemiz için güvenlik kalkanı vazifesi görecek hava savunma sistemi 'Çelik Kubbe'nin geliştirmesini hızla tamamlayacağız. Uzun menzilli füze geliştirme kabiliyetlerimizi daha ileri düzeylere taşıyacağız. Ülkemizin istikbalini tehdit edecek planlara asla geçit vermeyeceğiz. Milli Uzay Programı'mızda hedeflerimize ulaşıyoruz. Yüzde 80'in üzerinde yerlilikle ürettiğimiz ilk milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı uzaya gönderdik. Haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biriyiz. Güneydoğu Asya ülkeleriyle birlikte uydularımızın kapsama alanındaki nüfus 5 milyara yükseldi. Öncekilerden daha yüksek çözünürlük ve görüntü indirme hızına sahip, manevra kabiliyeti yüksek, yeni nesil yer gözlem uydularımızın çalışmalarına devam ediyoruz" açıklamasında bulundu. Bakan Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe teklifinin 194 milyar 531 milyon lira olduğunu açıkladı.