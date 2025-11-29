Haberler

Bakan Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi ile Türkiye Yüzyılı Nağmeleri Başlıyor

Güncelleme:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Milli Teknoloji Hamlesi Türkiye'nin kritik teknolojilerde bağımsızlık yolculuğudur' diyerek Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme yolunda yeni bir yolculuğa çıktıklarını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Daha yeni başlıyoruz. Türkiye Yüzyıl'ını inşallah hep birlikte çok güçlü şekilde inşa etmek için şimdi yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi, Türkiye'nin kritik teknolojilerde tam bağımsızlık yolculuğunun adıdır. Milli Teknoloji Hamlesi, en kısa tarifiyle tam bağımsız Türkiye yolculuğudur" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 2053 sanayi vizyonunun masaya yatırıldığı "Sanayiyle Büyüyen Türkiye– ASKON 2053 Vizyon Zirvesi"ne katıldı. Milli Teknoloji Hamlesine verilen destekler için teşekkür eden Bakan Kacır, "Şüphesiz bu yolculukta bizim en sağlam yol arkadaşlarımızdan biri ilk günden itibaren sizler oldunuz. Karşılaştığımız her sınamada her meydan okumada her zorlukta sizlerle iş insanlarımızla, müteşebbislerimizle omuz omuza verdik, sırt sırta verdik ve hamdolsun büyük başarı hikayelerini hep birlikte bugüne kadar hayata geçerdik. Ama şimdiye kadar yaptıklarımız bundan sonrasında hep birlikte yapacaklarımızın ancak fragmanı niteliğindedir. Daha yeni başlıyoruz. Türkiye Yüzyıl'ını hep birlikte çok güçlü şekilde inşa etmek için şimdi yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Şüphesiz bu yolculuğu en önemli başlıklarından biri Milli Teknoloji Hamlesidir" şeklinde konuştu.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin Türkiye'nin bağımsız yolculuğu olduğunu söyleyen Bakan Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi, Türkiye'nin kritik teknolojilerde tam bağımsızlık yolculuğunun adıdır. Türkiye'nin yüksek katma değerli ürünleri ve hizmetleri rekabetçi şekilde kendi imkanlarıyla kendi yetkinlikleri ile kabiliyetleriyle geliştirebilmesinin, üretebilmesinin ve dünyaya sunabilmesinin yolculuğudur. Milli Teknoloji Hamlesi, en kısa tarifiyle tam bağımsız Türkiye yolculuğudur" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
