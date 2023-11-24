Bakan Kacır, Macaristan Savunma Bakanı Bobrovniczky ile görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Budapeşte'de Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky ile bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Budapeşte'de Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky ile bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Macaristan'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Kacır, ziyareti kapsamında başkent Budapeşte'de Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Görüşme heyetinde Türkiye'den 10 savunma sanayi şirketi de yer aldı. Kacır ve Bobrovniczky görüşmede, iki ülke arasında savunma sanayii alanında yapılacak iş birlikleri ile çok daha güçlü bağlara sahip olacaklarını vurguladı.

"Macaristan Türkiye için önemli bir ticaret ortağı"

İki bakan görüşmenin ardından basın toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen ziyaret kapsamında yeni iş birlikleri geliştirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Kacır, iki ülke liderlerinin en üst düzeyde sergilediği güçlü irade ve iş birliği vizyonu çerçevesinde Macaristan'la ilişkileri her alanda daha ileri taşımaya gayret gösterdiklerini söyledi. Kacır, Macaristan'ın Türkiye için önemli bir ticaret ortağı olduğunu belirterek, karşılıklı yatırımlarar ve iş birlikleri ile 6 milyar dolarlık ortak hedefe doğru emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti.

"Türkiye'yi askeri anlamda bir model olarak görüyoruz"

Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky de ülke olarak savunma sanayisinin güçlendirilmesinin ve geliştirilmesinin stratejik önem taşıdığını belirtti. Bobrovniczky, "Türkiye'yi askeri anlamda bir model olarak görüyoruz. Son yıllarda gösterdikleri gelişme ve performans bizim için ilham verici. Görüşmelerimizde daha farklı alanlarda da iş birliği yapmak için anlaştık ve bunun için bir çalışma grubu hazırladık" diye konuştu.

Macaristan'a savunma sanayii çıkarması

Sosyal medya hesabından da açıklama yapan Kacır, "Ziyaretimize Türkiye'den 10 savunma sanayii kurumu ve şirketi de eşlik etti. Tarihi bağlarımız olan Macaristan ile stratejik iş birliğimizi kuvvetlendirme iradesindeyiz. 2024 yılını Türkiye-Macaristan Kültür Yılı olarak değerlendirecek, 2025 Türkiye-Macaristan Bilim ve İnovasyon Yılı'na hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

Temasları devam edecek

Bakan Kacır, başkent Budapeşte'de Savunma Sanayi Çalıştayı'na da katıldı. Çalıştayda Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky'nin yanı sıra Türk ve Macar şirketlerin temsilcileri de yer aldı. Türk-Macar Ticaret Odası (Turkcham) Yönetim Kurulu ile toplantı yapan Kacır, Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü Direktörü (EİT) Martin Kern ile görüştükten sonra Zalazone Elektrikli Araç Geliştirme ve Doğrulama Test Merkezi'nde incelemelerde bulunacak. - BUDAPEŞTE