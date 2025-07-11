Bakan Kacır, LGS'de Yüzde 1'lik Dilimde Yer Alan Öğrencileri TÜBİTAK Fen Lisesi'ne Davet Etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında yüzde 1'lik dilime giren öğrencileri TÜBİTAK Fen Lisesi'nin merkezi yetenek sınavına girmeye davet etti.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "LGS'de yüzde 1'lik dilimde yer alan öğrencilerimizi TÜBİTAK Fen Lisesi'ne kayıt yaptırmak üzere merkezi yetenek sınavına bekliyoruz. TÜBİTAK Fen Lisesi'nde alanında uzman öğretmen ve akademisyenlerle ileri düzey ve yükselen teknolojiler için gerekli olacak bilgi ve becerilerin kazandırılacağı bilim eğitimi veriliyor. Türkiye'nin en donanımlı uluslararası düzeydeki TÜBİTAK laboratuvarlarını kullanma imkanı, TÜBİTAK Merkez ve Enstitüleri'nde staj imkanı, hazırlık sınıfından başlamak üzere öğrenim süresince aylık burs, TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde konaklama hizmeti, kariyerleri boyunca mentorluk desteği, bilim söyleşileri, kulüp etkinlikleri, spor müsabakaları, teknik geziler ve daha pek çok imkan öğrencilerimize sunuluyor. Milli Eğitim Bakanlığımız ile işbirliği yaparak kurduğumuz TÜBİTAK Fen Lisesi, en yenilikçi uygulamalarla geleceğin bilim insanları ve araştırmacılarını yetiştirmek üzere eğitim dünyamıza değerli katkılar sunuyor" dedi.

Öğrenciler, TÜBİTAK Fen Lisesi'ne 11-16 Temmuz tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sınav ise 19 Temmuz günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. - ANKARA