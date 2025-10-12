Bakan Kacır: 'Filistin'de yapılan zulme sessiz kalmıyoruz'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma dikkat çekerek, "Bizler zulme sessiz kalmıyoruz hem devlet eliyle hem sivil toplum kuruluşlarımızın bütün mazlumların yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Ama bize düşenin şu olduğuna inanıyoruz. Biz Allah'ın izniyle öyle kuvvetleneceğiz ki dünyadaki hiçbir zalim bir masuma zarar vermeye Allah'ın izniyle cesaret edemeyecek. Bizim için hedef budur" dedi.

Boğaziçi Üniversiteliler Derneği (BURA) 18. Olağan Genel Kurulu Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall'de düzenlendi. Programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, YÖK Başkanı Erol Özvar, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, üniversiteler bünyesinde araştırma altyapıları ve teknopark çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Önümüzdeki dönemde hem burada Hisarüstü'nde hem de Kilyos'ta yeni Teknopark adımları atmaya devam edeceğiz. Tabii son 23 yılda biz TÜBİTAK eliyle Boğaziçi Üniversitesi'nde 669 projeye 2,4 milyar lira destek olduk. Yine üniversitemizdeki bilim insanları ve araştırmacılara 8 bin 61 bilim insanı ve araştırmacıya bugünkü değerlerle 4 milyar 100 milyon lira katkı sunmuşuz. Bu maddi katkılar şüphesiz araştırmaların daha etkin daha hızlı şekilde ortaya çıkmasını sağlıyor. Ama az önceki konuşmalarda da vurgulandı ki özellikle araştırmada kurumsal adımların atılması ve ekosistemin inşa edilmesi çok değerli. Bu anlayışla üniversitemizin Teknoparklarını da güçlendirmeyi öncelikli bir hedef olarak addediyoruz. Kandilli Kampüsümüzde Teknoparkımızı 2 yıl önce kurduk. Az önce öğrendim ki Teknoparkımızda yer kalmamış. Çok nitelikli pek çok teknoloji girişimi artık Kandilli Kampüsümüzde faaliyetlerini sürdürüyor. İnşallah önümüzdeki dönemde hem burada Hisarüstü'nde hem de Kilyos'ta yeni Teknopark adımları atmaya devam edeceğiz. Üniversitemizin Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna girişimcilik ekosisteminizin güçlenmesine daha fazla katkı sunmasını sağlayacağız" diye konuştu.

" Filistin'de yapılan zulme sessiz kalmıyoruz"

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma dikkat çeken Kacır, "Gazze'de zulüm 2 yıl önce başlamadı. Gazze çok uzun bir zamandır abluka altında. İnsani yaşam koşullarından mahrum bırakılmış bir yer. Sadece Gazze değil Filistin toprakları onlarca yıldır işgal altında. Filistinlilerin mahalleleri, evleri tarafından İsrailliler tarafından çalınıyor. Filistinliler onlarca, yüzlerce yıldır yaşadıkları topraklardan ayrılmak zorunda bırakılıyor. ve bütün bu süreç küresel sistemin gözü önünde gerçekleşiyor. Evet bizler zulme sessiz kalmıyoruz hem devlet eliyle hem sivil toplum kuruluşlarımızın bütün mazlumların yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Dilimizle, elimizle zulmü durdurmak için gayret gösteriyoruz. Ama bize düşeni şu olduğuna inanıyoruz. Biz Allah'ın izniyle öyle kuvvetleneceğiz ki dünyadaki hiçbir zalim bir masuma zarar vermeye Allah'ın izniyle cesaret edemeyecek. Bizim için hedef budur" dedi.

Programda konuşan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar da konuşmasında Gazze'ye dikkat çekerek, "2 yıldır Gazze'de büyük bir insanlık dramı bir soykırım yaşanmaktadır. Bu 2 yıl içinde, İsrail tarafından tarifi mümkün olmayan zulümler ve katliamlar işlenmiştir. Maalesef ki Batı hükümetleri, uzun süre bu vahşete seyirci kaldı. Tepkilerini ortaya koyan öğrenci ve akademisyenlere soruşturmalar açıldı. Kurumlarıyla ilişkileri kesildi. Akademik özgürlüklerin tamamen ayaklar altına alındığı bu dönemde bizler her zaman gerek Filistin'de öğrencilerle gerekse Filistin davasına destek verdikleri için mağdur olan herkese dayanışma içinde olduk. Onlara her zaman katkılarımızı açtık. Cumhurbaşkanımızın takdiriyle Gazzeli öğrencilerden öğrenim ücretleri 2 yıldır alınmıyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL