Bakan Kacır: Bu yıl TEKNOFEST'lerle tarih yazdık

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bu yıl 1,5 milyon ziyaretçimizi ağırladığımız, 1 milyon 250 bin gencimizin yarıştığı TEKNOFEST'lerle bir kez daha tarih yazdık. Biliyoruz ve kuvvetle inanıyoruz ki bu ivme devam edecek. Yeter ki 'Milli Teknoloji Hamlesi' hedeflerimiz doğrultusunda gençlerimizi yüreklendirmeye devam edelim" dedi.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Milli Teknoloji Atölyesi ve Arif Ağaoğlu İleri Teknoloji ve Mühendislik Laboratuvarları binası açılış törenine katıldı. Açılışa, Bakan Kacır'ın yanı sıra Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç, Mustafa Yavuz, Refik Özen, Osman Mesten, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Arif Ağaoğlu'nun ailesi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Bakan Kacır, geride bırakılan 23 yılda Türkiye olarak bilim ve teknolojide büyük bir atılım gerçekleştirdiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, her alanda büyük ve güçlü Türkiye'nin temelini oluşturan bir araştırma ve inovasyon altyapısı inşa ettik. Bu dönemde bir yılda gerçekleştirilen, Türkiye kaynaklı bilimsel yayınların sayısını 9 binden 52 bine yükselttik. Dünyada en fazla bilimsel yayın üreten ülkeler arasında 22'nci sıradan 14'üncü sıraya çıktık. Araştırmacılarımız ve bilim insanlarımız için sunduğumuz desteklerle, ülkemizin bilimsel bilgi üretme kapasitesinde katedilen mesafe bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor" dedi.

'TEKNOPARKLARIN SAYISINI 2'DEN 113'E ÇIKARDIK'

'Türkiye Yüzyılı'nda bilim ve teknolojide Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetişmesinin öncelikleri olduğunu söyleyen Kacır, şöyle dedi: "Elbette bilim ve teknoloji temelli kalkınma yolculuğumuzda en az bu kazanımlar kadar önemli olan; araştırma yetkinliğimizin ekonomik kıymete dönüşmesi, üniversitelerimizin sahip oldukları kapasite ve kabiliyetlerle araştırma ve inovasyon ekosistemimizi çok yönlü besleyen, sanayicilerimiz ve girişimcilerimizle omuz omuza çalışan dinamik bir yapıya kavuşmasıdır. 'Türkiye Yüzyılı'nda bilimde ve teknolojide öncü, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının üniversitelerimizce yetiştirilmesi önceliğimizdir. Son yıllarda üniversitelerimizle sanayimiz arasındaki sinerjiyi güçlendiren önemli adımlar attık. Üniversitelerimizin bilgi ve araştırma potansiyelini Ar-Ge ve inovasyon odaklı kalkınmamız için harekete geçiren teknoparklarımızın sayısını 23 yılda 2'den 113'e çıkardık. 23 yıl öncesinin Türkiye'sinde sadece 56 şirket teknoparklarda faaliyet gösteriyorken, bugün araştırma, geliştirme, inovasyon odaklı çalışan 11 bin 500 teknoloji girişimi var. Eklemeli imalat, yerli ilaç ve aşı, sürdürülebilir tarım, elektrikli araç, yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi, kuantum gibi stratejik alanlarda kurduğumuz 20 yüksek teknoloji platformuyla, Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileşmesini hızlandırıyoruz. 6550 sayılı Kanun kapsamında 7,2 milyar lira kaynak sağladığımız 12 ulusal araştırma altyapısı, sağlık teknolojileri, çip, nano malzemeler, optik, yenilenebilir enerji, raylı sistem teknolojileri gibi kritik alanlarda yürüttüğü çalışmalarla sanayimizin Ar-Ge ve inovasyon kapasitesini derinleştiriyor."

BURSA'DAKİ ÇALIŞMALAR

'Sektör Kampüste' programı ile üniversite öğrencilerine, sektör profesyonelleri tarafından güncel ve sahadan içeriklerle hazırlanan zenginleştirilmiş dersler alma imkanı sağladıklarının altını çizen Bakan Kacır, "Sanayinin, üretimin, katma değerin, istihdamın, emeğin şehri Bursa'mız, üniversite-sanayi iş birliğinde örnek şehirlerimiz arasında yer alıyor. Bursa'mızda, başta Uludağ Üniversitemiz olmak üzere, 3 üniversitemiz de sahip olduğu yüksek araştırma yetkinliğiyle ülkemizin bilim ve araştırma yolculuğuna güç katıyor. Bursa, ülkemizin katma değerli üretimde katettiği mesafenin kanıtı niteliğindeki büyük ölçekli yatırımlar ve bu yatırımlarla kümelenme anlayışı içerisinde hareket eden binlerce KOBİ'siyle özellikle otomotiv, hazır giyim, tekstil ve mobilya sanayimize yön veriyor. Şehrimizde 138 Ar-Ge ve 31 tasarım merkezinin yanı sıra 2 teknoparkla teknoloji odaklı kalkınma yolcuğumuzun vitrin şehirleri arasında yer alıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Bursa'da üniversite ve sanayiyi birbirine daha da yakınlaştırmak için pek çok somut adım attık. Teknik tekstil ve kompozit malzeme sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin, küresel pazarlarda rekabetçiliğini güçlendiren BUTEXCOMP Mükemmeliyet Merkezi'ni hizmete aldık. Girişimlere, sanayicilere, akademisyen ve öğrencilere hızlı ve düşük maliyette prototipleme hizmeti sunan ULUTEK Prototipleme Merkezi'ni kalkınma ajanslarımızın destekleriyle hayata geçirdik. Özel sektörümüzün Ar-Ge odaklı projelerine, TÜBİTAK eliyle 8 milyar lira kaynak sağladık" diye konuştu.

'NİTELİKLİ İNSAN YETİŞTİRİLMESİNDE ROL OYNUYOR'

Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde, Arif Ağaoğlu İleri Teknoloji ve Mühendislik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdiklerini söyleyen Kacır, "4 bin 500 metrekarelik alana kurulu bu merkez, araştırmacılarımıza, gençlerimize ve sanayicilerimize sunduğu imkanlarla, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynuyor. Merkezimizde yer alan laboratuvarlardan biri, Elektrikli Taşıtlar İçin Batarya Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Platformu (BATEG) mükemmeliyet merkezidir. Küresel otomotiv endüstrisi, dijitalleşme, otonom sürüş, iklim değişikliği, yenilikçi malzemeler ışığında büyük bir dönüşüm yaşıyor. Tüketici tercihlerindeki değişim, emisyon standartları ve devletlerin sağladığı teşviklerle birlikte, elektrikli araçlara olan yönelim dünya genelinde ivme kazanıyor" dedi.

'TOGG, DÖNÜŞÜM İRADEMİZİN SOMUT KANITI'

Türkiye'nin sahip olduğu gelişmiş Ar-Ge ve inovasyon altyapısı güçlü ve köklü üretim ekosistemi ve bütün bu kabiliyetlerle mobilite ekosisteminin dönüşümüne liderlik etmeye hazır olduğunu belirten Bakan Kacır, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarı, iddiası ve güçlü liderliğiyle milletimizle buluşturduğumuz, elektrikli ve akıllı otomobilimiz TOGG, yeni nesil mobilite vizyonumuzun sadece simgesi değil, aynı zamanda bu alandaki dönüşüm irademizin somut bir kanıtıdır. TOGG ile birlikte Türk milletinin kaybettirilmek istenen öz güveni hamdolsun dirildi, unutturulmak istenen hayalleri gerçeğe dönüştü. Bugüne dek Bursa'da üretilen 70 binin üzerinde TOGG sahipleriyle buluştu, yollara çıktı. Önümüzdeki dönemde TOGG, Ar-Ge ve inovasyon adımlarını hızlandırarak yoluna devam edecek Mükemmeliyet merkezi bünyesinde araştırmacılarımız hem TOGG ile hem de Bursa'daki otomotiv sanayi firmalarıyla yakın iş birliği içerisinde, mobilite ekosistemimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli araştırmalara TÜBİTAK desteğiyle imza atmayı sürdürecek. İlk yerli batarya paketimiz, TOGG ve proje paydaşları iş birliğinde burada geliştiriliyor. Batarya paketlerinde ileri malzemeler ve yeni teknolojiler kullanarak araç ağırlığını azaltmayı, menzili artırmayı hedefleyen çalışmaların çıktıları mobilite ekosistemimize önemli bir rekabet avantajı kazandıracak" diye konuştu.

Arif Ağaoğlu İleri Teknoloji ve Mühendislik Merkezi hakkında bilgiler veren Kacır, "Merkez bünyesindeki bir diğer laboratuvarımız, kompozit malzeme teknolojilerinin geliştirilmesi ve testleri için tahsis edildi. Burada araştırmacılarımız, kompozit sektörümüzün öncü firmalarıyla kurdukları iş birliği içinde ileri malzeme tasarımından prototipleme ve sertifikasyon testlerine kadar geniş bir yelpazede projeler yürütüyor. Önümüzdeki dönemde, merkez bünyesinde hizmete geçecek ileri teknoloji optik ve elektronik sistemleri laboratuvarları da üniversitemizin, sanayicilerimizin araştırma kapasitesini ve kabiliyetlerini perçinleyecek" dedi.

'DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ İLE GENÇLERİ GELECEĞE HAZIRLIYORUZ'

Ülkenin genç nüfusunu, 'Türkiye Yüzyılı'nda teknolojik bağımsızlığın teminatı olarak gördüklerini söyleyen Bakan Kacır, şunları söyledi: "Gençlerimize hayallerinin peşinden gidebileceği, fikirlerini ürüne dönüştürebilecekleri bir iklim oluşturmak üzere önemli adımlar attık. 81 şehrimizde kurduğumuz Deneyap Teknoloji Atölyelerimizle gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Bilim söyleşileri ve TÜBİTAK bilim yayınlarıyla, bilim merkezlerimizle merak eden sorgulayan ve üreten bir toplumun temellerini atıyoruz. Bilim Olimpiyatları ve Araştırma Proje Yarışmaları ile ülkemizin dört bir yanından yeteneklerimizi keşfediyor, onları bilim ve teknolojinin bir öncüsü haline getiriyoruz. Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ile ön lisans ve lisans öğrencilerimizin proje hazırlama kültürlerini geliştiriyoruz. TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) ile genç araştırmacılarımızın Ar-Ge ve inovasyon dünyasında aktif rol üstlenmelerini sağlıyoruz. Girişimcilik Destek Programı (BiGG) ile gençlerimize projelerini girişime dönüştürme imkanı sağlıyoruz."

'GENÇLERİMİZİ YÜREKLENDİRELİM'

TEKNOFEST ile gençlere kendilerini gösterme imkanı sağladıklarını da ifade eden Bakan Kacır, "Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST ile hayallerine giden yolda hiçbir engelin karşısında duramadığı Türk gençliğine teknoloji geliştirme yolculuğunun kapılarını aralıyoruz. TEKNOFEST'in ilkini, 2018 yılında İstanbul'da düzenlediğimizde 14 teknoloji yarışmasına 20 bin genç katılmıştı. O günlerden bugüne yaşadıklarımız gösterdi ki o başlangıç, büyük bir toplumsal seferberliğin ilk adımlarıymış. Geçtiğimiz yıllarda İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Samsun'da, Gaziantep'te, Bakü'de milyonlarca gencimizle buluştuğumuz TEKNOFEST'lerde, umutlarımızı kat kat büyüten yeni rekorlara imza attık. Bu yıl yolculuğumuza Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde devam ettik. Kardeş vatanımızda, ada tarihinin en büyük etkinliğini düzenledik. TEKNOFEST Mavi Vatan'la denizlere taşıdık heyecanımızı. Son olarak Milli Teknoloji Hamlesi'nin er meydanı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, büyük bir heyecan ve coşkuyla TEKNOFEST ateşini yeniden yaktık. Bu yıl 1,5 milyon ziyaretçimizi ağırladığımız, 1 milyon 250 bin gencimizin yarıştığı TEKNOFEST'lerle bir kez daha tarih yazdık. Biliyoruz ve kuvvetle inanıyoruz ki bu ivme devam edecek. Yeter ki 'Milli Teknoloji Hamlesi' hedeflerimiz doğrultusunda gençlerimizi yüreklendirmeye devam edelim. 'Yapamazsın, başaramazsın' diyenlere aldırmayan, cesaretle yola koyulan gençliğin önündeki engelleri tek tek kaldıralım. İşte bu anlayışla yurdumuzun dört bir yanında Milli Teknoloji Atölyeleri kuruyoruz. Gençlerimizin hayallerini, fikirlerini ve projelerini hayata geçirmelerine olanak sağlayacak makine, teçhizat ve sarf malzemesine erişebildikleri bir fiziki altyapıyı tesis ediyoruz" dedi.

'GENÇLER, MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLEMİZE İVME KAZANDIRACAK'

Geçen yıl üniversiteler ve TÜBİTAK destekli bilim merkezleri bünyesinde atölyelerin kurulmasına yönelik proje destek çağrısı yaptıklarını hatırlatan Mehmet Fatih Kacır, "Çağrımız kapsamında ilk aşamada 50 atölyenin sözleşme ve kurulum sürecini başlattık. Bugün Bursa Uludağ Üniversitesi'nde açılışını gerçekleştirdiğimiz Milli Teknoloji Atölyesi ile öğrencilerimizi ileri teknoloji ekipmanları ve modern altyapıyla buluşturuyor, ülkemizin yarınlarını inşa edecek genç mucitlerimizin önünü sonuna kadar açıyoruz. Gençlerimiz burada ortaya koyacakları projelerle milli teknoloji hamlemize yeni bir ivme kazandıracak, Türkiye'yi yüksek teknoloji liginde daha yukarı taşıyacak. Hedefimiz TÜBİTAK destekleriyle 81 ilimizin tamamında en az 100 milli teknoloji atölyesini hızla hayata geçirmektir. Önümüzdeki dönemde atölyelerimizde geliştirilen teknolojilerin ve projelerin ticarileşmesini güçlü teşviklerle destekleyecek, evlatlarımızın uluslararası platformlarda kendilerini göstermeleri için gereken tüm adımları onlarla birlikte atmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

'FİKİRLERE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Üniversite öğrencilerinin bilimsel ve teknolojik gelişmelere daha aktif katılımını sağlamak, kulüpler arası iş birliğini güçlendirmek ve ortak projeler geliştirmelerine destek olmak amacıyla 'Milli Teknoloji Kulüpler Birliği Programı'nı başlattıklarını da söyleyen Bakan Kacır, şöyle devam etti: "Bu program ile Türkiye genelindeki üniversitelerde faaliyet gösteren teknoloji kulüplerini tek çatı altında topluyoruz. Kulüpler arasında koordinasyonu sağlarken, ortak projeler geliştirilmesini, akademik ve teknik destek mekanizmaları oluşturmayı hedefliyoruz. Buradan özellikle gençlerimize duyurmak isterim, Milli Teknoloji Kulüpler Birliği ilk destek çağrımız için başvurular ekim ayı sonuna kadar devam edecek. Tüm kulüplerimizi ve genç girişim ekiplerimizi vakit kaybetmeden bu çatıda buluşmaya davet ediyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hayata geçirdiğimiz bu projelerle Türkiye ekonomisinin yüksek teknoloji ve katma değer odaklı dönüşümünü desteklemeyi, ülkemizin nitelikli insan kaynağı havuzunu genişletmeyi inşallah sürdüreceğiz. Alın ve akıl teriyle yeşeren fikirlerin girişimlere, girişimlerin başarıya dönüşmesi için her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki Uludağ Üniversitemiz yetiştirdiği nitelikli insan kaynağı ve bilgiyi ekonomik değere dönüştürmeyi esas alan yaklaşımıyla, Türkiye'nin bilim, teknoloji ve girişimcilik yolculuğuna katkısını önümüzdeki dönemde daha da artıracak."