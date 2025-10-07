Bakan Kacır: Attığımız adımların en somut sonuçlarını, savunma sanayinde görüyoruz

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "22 yıl boyunca ektiğimiz tohumların, attığımız temellerin bugün yeşerdiğini, yükseldiğini ve netice vermeye başladığını büyük bir iftiharla görüyoruz. Bunu en çok savunma sanayinde hissediyoruz. Bulunduğumuz zor coğrafyada, Türk milletinin istiklali ve istikbali için attığımız adımların en somut sonuçlarını, Türk savunma sanayinde elde ettiğimiz kazanımlarda görüyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Aydın'daki programları kapsamında ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Ziyarete Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı. Aydın Valisi Yakup Canbolat, Bakan Kacır'ı kapıda karşılayıp çiçek takdim etti, makamında ağırladı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Bakan Kacır'a Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, AK Parti Aydın Milletvekili Savaş Aydın katıldı.

'BÖLGELERİMİZİ BÜYÜTMEYE GAYRET EDİYORUZ'

Ziyarette konuşan Bakan Kacır, Aydın'ın bir tarım şehri olduğunu belirterek, "Bereketli toprakların bulunduğu muhteşem bir üretim şehri, bir turizm şehri ama bunların yanında bir sanayi şehri. Türkiye'nin ihracatına önemli katkılar sunan, net ihracatçı olan şehirlerimizden bir tanesi. Aydın'ın üretim kabiliyetinde organize sanayi bölgelerinin de çok kıymetli bir yeri var. 7 organize sanayi bölgemizde halihazırda 20 binden fazla kişi istihdam ediliyor. 300'den fazla fabrika üretime devam ediyor. Özellikle çevre dostu olan arıtma tesisi yatırımlarıyla, organize sanayi bölgelerimizi desteklemeye, imkan olduğu ölçüde yeni organize sanayi bölgeleri kurmaya veya mevcut organize sanayi bölgelerimizi büyütmeye gayret ediyoruz. Çünkü Türkiye'nin yatırıma ihtiyacı var" dedi.

'OSB SAYISINI 369'A ÇIKARDIK'

AK Parti iktidarı döneminin Türkiye'nin muazzam bir üretim hamlesini hayata geçirdiği dönem olduğunu söyleyen Bakan Kacır, şöyle devam etti:

"Türkiye'de Organize Sanayi Bölgeleri sayısını 192'den 369'a çıkardık. Organize sanayi bölgelerinde üretimde olan fabrikaların sayısını 11 binden 60 bine yükselttik. OSB'lerde istihdamı 415 binden 2 milyon 700 bine çıkarttık. Türkiye'nin toplam sanayi istihdamını 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 bine yükselttik. Türkiye'nin küresel imalat sanayi katma değerindeki payını iki misline çıkarttık. Yani Türkiye'nin üzerine adeta bir Türkiye ilave ettik. Şüphesiz bunda hükümetlerimizin yatırımcı dostu yaklaşımının ve sanayicinin, üreticinin önünü açmaya dönük attığı adımların çok önemli bir payı var. Elbette bunda aslan payı, alın ve akıl teliyle elini değil gövdesini taşın altına koyan müteşebbislerimizin ve emekçilerimizindir. Biz her daim en önemli görevimizin Türkiye'de taş üstüne taş koyan her kimse onun yanında olmak olduğu bilinciyle hareket ediyoruz."

'TÜRKİYE'DE YILLIK ARGE HARCAMALARI 16 MİLYAR DOLAR'A ÇIKTI'

Yatırım teşvikleriyle, KOBİ destekleriyle üreticinin güçlenmesi için gayret gösterdiklerini söyleyen Bakan Kacır, "KOBİ'lere destek veren KOSGEB adında idaremiz var. Aslında KOSGEB'i biz kurmadık. KOSGEB 1990'larda kurulmuş bir idare. Fakat 2002 itibariyle Aydın'da KOSGEB desteklerinden yararlanan KOBİ'lerin sayısı sadece 32'ydi. 2002'den sonra KOSGEB desteklerinden yararlanan KOBİ sayısı Aydın'da 16 bin 892 oldu. Bugünkü parayla da 2,3 milyar lira demek. Bugünün dünyasında üretmek kadar katma değeri üretmek de önemli. Yüksek teknoloji üretebilmek, teknoloji yarışında var olabilmek, ülkelerin kalkınma hızını tayin ediyordu. İktidarlarımız döneminde Türkiye, araştırma, geliştirme, yenilik kabiliyetlerini güçlendirerek yüksek teknoloji yarışında 'Ben de varım' diyen bir ülke haline geldi. İktidara geldiğimizde Türkiye'de yıllık Ar- Ge harcamaları 1,2 milyar dolar düzeyindeydi. Geçtiğimiz yıl bu tutar 16 milyar dolara çıktı. İktidara geldiğimizde yapılan Ar-Ge harcamalarının yaklaşık 4'te 1'ini Türk özel sektörü yapıyordu. Yani Türk özel sektörünün yaptığı Ar-Ge faaliyeti yıllık yaklaşık 300 milyon dolar düzeyindeydi. Şimdi 16 milyar dolar Ar-Ge faaliyetinin yüzde 70'e yakınını, 11 milyar dolarını Türk özel sektörü gerçekleştiriyor. Bizim iktidarlarımız döneminde 40 katına çıkan bir özel sektör ve Ar-Ge faaliyetinden bahsediyoruz" dedi.

'EKTİĞİMİZ TOHUMLARIN YEŞERDİĞİNİ İFTİHARLA GÖRÜYORUZ'

"Türkiye'nin Ar-Ge insan kaynağı özel sektörüyle, üniversiteleriyle, enstitüleriyle, kamu Ar-Ge merkezleriyle 29 bin kişilik bir Ar-Ge insan kaynağı vardı" diyen Bakan Kacır, "Şimdi bu ülkenin 292 binin üzerine çıkmış bir Ar-Ge ordusu var. Sadece savunma sanayimizde 100 bin kardeşimiz çalışıyor. 3 bin 500 şirkette 100 bin kardeşimiz çalışıyor. Türkiye'de bir yılda yapılan patent başvurusu sayısı sadece 414. Bir patent kuruluşumuz olan Türk Patent Enstitüsü'ne bir yıl boyunca gelen patent başvurusu sayısı 414'tü. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de yapılan patent başvurusu sayısı 10 bini aştı. Bütün bunlar hamdolsun artık meyvelerini verdi. 22 yıl boyunca ektiğimiz tohumların, attığımız temellerin bugün yeşerdiğini, yükseldiğini ve netice vermeye başladığını büyük bir iftiharla görüyoruz. Bunu en çok savunma sanayinde hissediyoruz. Bulunduğumuz zor coğrafyada, Türk milletinin istiklali ve istikbali için attığımız adımların en somut sonuçlarını, Türk savunma sanayiinde elde ettiğimiz kazanımlarda görüyoruz" diye konuştu.

'BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAK TEKNOFEST KUŞAĞI YETİŞİYOR'

Türkiye'nin 20'nci yüzyılda havacılık ülkesi olamadığını belirten Bakan Kacır, "Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş gibi öncü müteşebbislerin gayretleri, çabaları maalesef akamete uğratılmıştı. Ama 21'inci yüzyılda Türkiye teknolojide dönüşümü yakaladı. İnsansız hava araçlarında öncü ülkelerden biri olmayı başardı. Şimdi bütün dünyada askeri alanda İnsansız hava aracı pazarının yüzde 68'ini Türk markaları elinde tutuyor. Bu muazzam bir başarı. Vecihi Bey'in ürettiği uçakları uçurmasına 'Sertifikan yok' deyip izin verilmemişti. Nuri Demirağ'a verilen siparişler iptal edilmişti ve 'İhracat yapayım' dediğimde ihracatına da izin verilmemişti. Ama şimdi Türk milleti Bayraktar'la, Anka'yla, Akıncı'yla, Aksungur'la, Hürkuş'la, Hürjet'le, ATAK'la, Gökbey'le, KAAN'la, Kızıl Elma'yla gökyüzüne imzasını attı. Bu açtığımız yeni bir kapı adıdır. Bu kapıdan geçecek, bu yolda yürüyecek, çok daha büyük başarılara imza atacak TEKNOFEST kuşağa da yetişiyor. Yüz binlerce, milyonlarca Türk genci, bu heyecana ortak olarak geleceğin Türkiye'sini inşa edecek ve Türkiye'yi dünyayla yarışta özellikle yüksek teknoloji alanında Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncüleri olarak hedeflerine taşıyacaklar. Sadece savunma sanayinde değil sanayinin teknolojinin tüm alanlarında, enerji teknolojilerinde, ulaştırma teknolojilerinde, sağlık, gıda, tarım teknolojilerinde, finans teknolojilerinde muazzam bir ivme yakalıyoruz" açıklamalarında bulundu.

'SANAYİCİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

İktidara geldiklerinde 2 teknopark olduğunu ve 56 şirketin buralarda Ar-Ge faaliyeti yaptıklarını söyleyen Bakan Kacır, "Şimdi Türkiye'de 113 teknopark var ve 11 bin 500 şirket bu teknoparklarda araştırma, geliştirme, inovasyon projeleri sürdürüyor. Aydın'da 11 Ar-Ge merkezimiz, 3 tasarım merkezimiz, 78 firmamızın faaliyet gösterdiği bir teknoparkımız var. Bütün bu Ar-Ge çalışmaları inşallah geleceğin daha güçlü Türkiye'sinin inşasına adım adım vesile olacaklar. Bizler her daim Aydın'ın yanındayız. Sanayicimizi desteklemeye, yerel kalkınmayı güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.