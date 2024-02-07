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Bakan Kacır: Adam dönüyor

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Uzaya çıkan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın dünyaya geri dönmesiyle ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından yapılan açıklama.

Bakan Kacır: "Adam dönüyor"

ANKARA - Uzaya çıkan ilk Türk astronot olma özelliğini taşıyan Alper Gezeravcı'nın dünyaya geri dönmesine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından sosyal medya hesabından "Adam dönüyor" denildi.

Uzaya çıkan ilk Türk olma özelliğini taşıyan Alper Gezeravcı, dünyaya geri dönüyor. Bu çerçevede Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adam dönüyor. Alper Gezeravcı, Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu'nu gerçekleştirdi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türk bilim insanları tarafından hazırlanan 13 bilimsel deneyi tamamladı. Türk gençliği ve gelecek nesiller için ilham kaynağı oldu" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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