Bakan Kacır: 81 ilimizin potansiyelini harekete geçirme gayesindeyiz

AĞRI Bölge Kalkınma İdaresi ve Kalkınma Ajansı projelerinin açılış törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yatırımın, istihdamın, üretimin haritasını, adil ve kapsayıcı bir anlayışla 81 ili ihya edecek şekilde çizmeye devam edeceğiz. Kurguladığımız kalkınma modeliyle şehirlerimizin ekonomilerini güçlendirmenin yanı sıra insan kaynağıyla, toprağıyla, kültürüyle, tarihiyle 81 ilimizin potansiyelini harekete geçirme gayesindeyiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çeşitli programlar için geldiği Ağrı'da Valilik ziyaretinde bulundu. Bakan Kacır, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Selçuklu Salonu'nda 'Ağrı Bölge Kalkınma İdaresi ve Kalkınma Ajansı Projeleri Açılış Töreni'ne katıldı. Bakan Kacır, açılan 12 projenin yatırım tutarının 575 milyon lira olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yıl öncesine kadar ulaşılamaz zannedilen hedefleri millete hizmet yolunda, kararlılıkla gerçekleştirdik. Yıllar yılı kaderine terk edilmiş bölgelerimizi, şehirlerimizi, yeniden umutla, üretimle, eserlerle buluşturduk. Ötekileştirilmiş, görmezden gelinmiş aziz milletimize yalnızca hizmet götürmekle kalmadık, yılların ihmalini telafi ederek gönülleri ihya ettik. Tek bir şehrimizi diğerinden ayırmadan azimle, gayretle, emekle yılmadan yorulmadan Anadolu'nun dört bir yanını eser ve hizmetlerle adeta nakış gibi işledik. Bugünün büyük, güçlü ve müreffeh Türkiye'sini hep birlikte inşa ettik. Elde ettiğimiz bu asırlık kazanımlar gelecekte altına imzasını atacağımız yeni başarıların habercisi niteliğindedir. Ülkemizi 'Türkiye Yüzyılı'nda daha büyük, daha güçlü bir ülke konumuna kararlılıkla taşıyacağız. Muasır medeniyetler seviyesinin de üzerinde bir Türkiye yolculuğunu tüm şehirlerimizle birlikte yürüyeceğiz. Yatırımın, istihdamın, üretimin haritasını, adil ve kapsayıcı bir anlayışla 81 ilimizin tamamını ihya edecek şekilde çizmeye devam edeceğiz. Kurguladığımız kalkınma modeliyle şehirlerimizin ekonomilerini güçlendirmenin yanı sıra insan kaynağıyla, toprağıyla, kültürüyle, tarihiyle 81 ilimizin potansiyelini harekete geçirme gayesindeyiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu anlayışla, yatırım teşvikleriyle, sanayi alanlarıyla, KOBİ'lerimize sağladığımız imkanlarla ve bölgesel kalkınma projelerimizle Ağrı için, Ağrılılar için çalışıyoruz" diye konuştu.

Bakan Kacır, 23 yılda Ağrı'daki planlı sanayi altyapısını güçlendirmek için 'Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı projelerine 355 milyon lira uygun koşullarda finansman sağladıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"KOBİ ölçeğindeki sanayi işletmelerimize altyapısı hazır, modern ve güvenli üretim ortamları sunan Diyadin, Patnos ve Eleşkirt Sanayi sitelerini hizmete açtık. Ağrı'nın kalkınmasında önemli role sahip KOBİ'lerimize KOSGEB eliyle 421 milyon lira destek verdik. Yatırım teşvik sistemimizle şehrimizde 25,7 milyar lira sabit yatırım ve 6 binden fazla istihdam oluşturduk. 29 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi doğrultusunda ilimizde gerçekleştirilen yatırımları güçlü şekilde desteklemeye devam ediyoruz. Ağrı'da yapılacak yatırımlarda istihdam edilecek çalışanların SGK İşveren payını 12 yıl boyunca Bakanlığımız karşılayacak. Yatırımın Organize Sanayi Bölgelerimizde gerçekleşmesi durumunda ise bu süre 14 yıla çıkacak. Ayrıca 10 yıl süreyle de çalışanlarımız için sigorta primi desteği sağlıyoruz. Şehrimizde yapılacak yatırımlarda kullanılacak krediler için 24 milyon liraya kadar, 9,9 puan faiz/kar payı desteği sunuyoruz. Yatırım tutarının yüzde 30'una varan kurumlar vergisi indirimi sağlıyoruz. Yatırım makinelerinde KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti veriyoruz. Yeni teşvik sistemimizle birlikte devreye aldığımız Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile şehirlerimizin potansiyelinin değerlendirilmesi, yetkinlik ve teknoloji üretim düzeyinin geliştirilmesi için adım attık. Programla Ağrı'da gerçekleştirilecek; 4 yıldız ve üzeri konaklama tesisi, entegre süt üretimi ve süt işleme tesisi, entegre besi ve et ürünleri işleme tesisi ile koyun yapağı işleme tesisi yatırımları için nitelikli destekler sunuyoruz. Bu yatırımlarda 240 milyon liraya kadar finansman desteği ve yatırımın yüzde 50'si oranında vergi indirimi sağlıyoruz."

'TURİZM GELİRİNİ YÜKSELTMEYİ AMAÇLIYORUZ'

Kentin Ağrı Dağı, İshak Paşa Sarayı, Diyadin termal kaynakları ve Balık Gölü gibi doğal ve kültürel zenginlikleriyle güçlü bir turizm potansiyeline sahip olduğunu anlatan Bakan Kacır, "İlimize artan ziyaretçilere hizmet verecek nitelikli konaklama tesislerini şehrimize kazandırarak Ağrı'nın turizm gelirlerini ve marka değerini yükseltmeyi hedefliyoruz. 5,4 milyon dekarlık mera ve çayır alanıyla, 310 binden fazla büyükbaşla şehrimiz hayvancılıkta da büyük potansiyel barındırıyor. Entegre et ve süt yatırımlarıyla üretim-işleme-soğuk zincir-pazarlama halkalarını birleştiren güçlü bir değer zinciri kuracak, çiftçimizin kazancını artıracak, istihdamı büyüteceğiz. Ağrı, küçükbaş varlığında ülkemizin 7'nci sırasında yer alıyor. Bu güçlü potansiyeli ekonomiye kazandırmak üzere kuracağımız yün/yapağı işleme tesisleriyle yünü katma değerli ürüne dönüştürecek; istihdamı artıracak, hayvancımızın gelirini büyüteceğiz. Tüm bu adımları, Ağrı'nın potansiyelini harekete geçirmek, üretim kapasitesi büyütmek ve şehrimizi sürdürülebilir kalkınmanın örnek illeri arasına katmak için gerçekleştiriyoruz. Bu kadim toprakların bereketine bereket katmayı, şehrimizin özgün kaynaklarını yükselen kalkınma ivmesine dahil etmeyi sürdürüyoruz" diye konuştu.

'AĞRILI GENÇLERİMİZE YENİ BİR UFUK AÇTIK'

Bakan Kacır, Serhat Kalkınma Ajansı eliyle Ağrı'da 226 projeye 535 milyon lira destek verdiklerini ifade ederek, DAP Bölge Kalkınma İdaresi ile 85 projeye 524 milyon lira kaynak ayırarak yerelde kalkınma faaliyetlerini desteklediklerini söyledi. Ağrı'da sanayiden eğitime, sağlıktan tarım ve hava sporlarına kadar geniş yelpazede 12 projeyi devreye aldıklarını vurgulayan Bakan Kacır, 10 modern kütüphanenin kurulumunu gerçekleştirdiklerini bildirdi. 4 mesleki ve teknik lisenin atölye ve laboratuvar altyapılarını, sektörel ihtiyaçlara uygun ve modern standartlarda tamamen yenilediklerini anlatan Bakan Kacır, "Tarım Park projemizle Ağrı'da tarımsal alanda ihtiyaç duyulan makine ve ekipmanların kurulumunu gerçekleştirdik, çiftçimizin istifadesine sunduk. Köylerimizin mera altyapılarını güçlendirdik, üretimin verimini artırdık. Düzenlediğimiz yamaç paraşütü eğitimleriyle Türk Hava Kurumu standartlarında nitelikli pilot adayları yetiştirdik. Ağrılı gençlerimize yeni bir ufuk açtık. Gezici sağlık tarama aracımız ile sağlık hizmetini Ağrılı kardeşlerimizin ayağına kadar getiriyoruz. İl Sağlık müdürlüğümüz; Ağrı'nın köy ve ilçelerinde hastaneye erişim imkanı kısıtlı bireylere yakın zamanda ücretsiz kanser tarama hizmetine başlayacak. Doğubayazıt, Tutak ve Diyadin ilçelerinde kurduğumuz tekstil atölyeleri ile çoğunluğu kadın ve gençlerimizden oluşan 450 kişiye yeni iş imkanı oluşturarak şehrimizin istihdam gücüne doğrudan katkı sağladık. Kurduğumuz atölyeler geçtiğimiz yıl 10 milyon dolar ihracata imza atarak Ağrı'nın üretim bayrağını dünya pazarlarında dalgalandırdı. Devreye aldığımız projelerimiz inanıyoruz ki Ağrı'nın kalkınmasına yeni bir ivme kazandıracak. Bölgesel gelişmede temel kılavuz olarak belirlediğimiz Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisinde her bir ilimize özgü kalkınma reçeteleri oluşturduk. Stratejimiz kapsamında Ağrı için deri ve tekstil sektörünü öncelikli sektör olarak belirledik. İlimizde deri işleme ve deri mamullerinin katma değerli ürünlere dönüştürülmesine, yün iplik üretiminde kapasite ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik çalışmalar yürüteceğiz" dedi.

Ağrılı çocukları ve gençleri unutmadıklarını Türkiye'nin bilim ve teknoloji atılımına dahil ettiklerini anlatan Bakan Kacır, şöyle konuştu:

"Milli Teknoloji Hamlesine katılacak gençlerimizi ve çocuklarımızı keşfetmek bizim için çok kıymetli. Bu anlayışla Ağrı'da kurduğumuz Deneyap Teknoloji Atölyesinde ortaokul ve lise öğrencilerimiz Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programında geleceğe hazırlanıyor. Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji yarışmalarına hazırlanması için Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi bünyesinde Milli Teknoloji Atölyesi kuruyoruz. 23 yıl öncesine kadar hasretle beklenen hizmetleri hamdolsun bizler Ağrı'mız ile buluşturduk, buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi oldukça stratejik ve kıymetli bir sürecin içindeyiz. Hepimizin malumu olduğu üzere; terör belası bu topraklara çok vakit kaybettirdi. Artık terörün tüm izlerini silerek, 'Türkiye Yüzyılı'nı kararlılıkla, azimle, yılmadan inşa etme vaktidir. Bu topraklar terörün gölgesinden arındıkça inanıyoruz ki daha da bereketlenecek, kısa sürede yeni umutlar filizlenecek. Bölgemiz daha da kalkınacak, hak ettiği refah seviyesine çok daha hızlı ulaşacak."

Haber-Kamera: Ümit OKTAN / AĞRI,