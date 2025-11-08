Bakan Kacır: 81 ilimizin potansiyelini harekete geçirme gayesindeyiz (2)

İL DANIŞMA MECLİSİ'NE KATILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ağrı'da AK Parti İl Danışma Meclisi'ne katıldı. Ağrı Kültür ve Kongre Salonu'nda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir'in de katıldığı toplantıda konuşan Bakan Kacır, "Ulaşımdan sağlığa, eğitimden gençliğe, kültürden turizme, sanayiden teknolojiye Türkiye'yi yeni bir kalkınma yolculuğuna, seferberliğine çıkardık. Şimdi çıtayı yükseltiyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi ile Türkiye'nin, kritik teknolojilerini kendi imkanlarıyla geliştiren, üreten ve rekabetçi olarak dünyaya sunabilen bir ülke olmasını başarırken; bir yandan Yerel Kalkınma Hamlesi'yle bu başarıları Türkiye'nin dört bir köşesiyle paylaşıyoruz. Türkiye artık büyük bir üretim gücü, büyük bir sanayi ülkesi. Biz iktidara geldiğimizde OSB sayısı 192 iken, şimdi 372 OSB'miz var. OSB'lerde üretimde olan fabrikaların sayısı 11 bindi, şimdi OSB'lerde 60 bin fabrikamızın bacası tütüyor. 415 bin kardeşimiz çalışmaktaydı, şimdi 2 milyon 700 bin kişi OSB'lerde gücümüze güç katıyor. Türkiye, Avrupa'nın en önemli üretim güçlerinden biri haline geldi. Demir çelik, beyaz eşya, ticari araç, düz cam, güneş paneli üretiminde Avrupa'da bir numarayız. Bazı alanlarda askeri insansız hava araçlarında sadece Avrupa'da değil, dünyada bir numarayız. Bütün bunları başarmak Cumhurbaşkanımızın, AK Parti Genel Başkanımızın liderliğinde, AK Parti iktidarına nasip oldu" diye konuştu.

'TÜRKİYE YENİDEN ÖZ GÜVEN KAZANDI'

Türkiye'nin sanayileşme tarihini de anlatan Bakan Kacır, şunları söyledi: "Bizim sanayileşme tarihimiz, Devrim otomobilin hikayesi, Şakir Zümre'nin hikayesi, 1926'da kurulmuş uçak fabrikasının hikayesi. Nice teşebbüs maalesef akamete uğratılmış hikayeler tarihine dönmüş adeta. Fakat bütün bu hikaye bir dönüm noktasıyla beraber değişti. O dönüm noktası, 3 Kasım 2002'dir. AK Parti'nin, tek başına iktidara gelmesidir. Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin başına geçmesidir. Türkiye yeniden öz güven kazandı. Kendi evlatlarının alın teriyle, akıl teriyle ürettiği her bir esere Türkiye Cumhuriyeti en güçlü şekilde sahip çıktı ve Türk milleti, gençlerinin eserleriyle Bayraktar'la, Akıncı'yla, Anka'yla, Akıncı'yla, Aksungur'la, Hürkuş'la, Hürjet'le, Atak'la, Gökbey'le, Kaan'la, Kızıl Elma'yla gökyüzüne imzasını attı. Demek ki bizim başkalarından eksik kalır bir yanımız yok. 'Hiçbir şehrimizin de başka bir şehirden eksik kalır yanı olmayacak' dedik. Bu ülkenin kuzeyinde ne varsa, güneyinde de o olacak, batısında ne varsa doğusunda da o olacak. Bu anlayışla eserlerimizi, hizmetlerimizi Türkiye'nin dört bir tarafına taşımanın gayretinde olduk." Bakan Kacır, toplantı sonrası Iğdır'a hareket etti.