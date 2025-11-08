Haberler

Bakan Kacır: 81 ilimizin potansiyelini harekete geçirme gayesindeyiz (2)

Bakan Kacır: 81 ilimizin potansiyelini harekete geçirme gayesindeyiz (2)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İL DANIŞMA MECLİSİ'NE KATILDISanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ağrı'da AK Parti İl Danışma Meclisi'ne katıldı.

İL DANIŞMA MECLİSİ'NE KATILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ağrı'da AK Parti İl Danışma Meclisi'ne katıldı. Ağrı Kültür ve Kongre Salonu'nda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir'in de katıldığı toplantıda konuşan Bakan Kacır, "Ulaşımdan sağlığa, eğitimden gençliğe, kültürden turizme, sanayiden teknolojiye Türkiye'yi yeni bir kalkınma yolculuğuna, seferberliğine çıkardık. Şimdi çıtayı yükseltiyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi ile Türkiye'nin, kritik teknolojilerini kendi imkanlarıyla geliştiren, üreten ve rekabetçi olarak dünyaya sunabilen bir ülke olmasını başarırken; bir yandan Yerel Kalkınma Hamlesi'yle bu başarıları Türkiye'nin dört bir köşesiyle paylaşıyoruz. Türkiye artık büyük bir üretim gücü, büyük bir sanayi ülkesi. Biz iktidara geldiğimizde OSB sayısı 192 iken, şimdi 372 OSB'miz var. OSB'lerde üretimde olan fabrikaların sayısı 11 bindi, şimdi OSB'lerde 60 bin fabrikamızın bacası tütüyor. 415 bin kardeşimiz çalışmaktaydı, şimdi 2 milyon 700 bin kişi OSB'lerde gücümüze güç katıyor. Türkiye, Avrupa'nın en önemli üretim güçlerinden biri haline geldi. Demir çelik, beyaz eşya, ticari araç, düz cam, güneş paneli üretiminde Avrupa'da bir numarayız. Bazı alanlarda askeri insansız hava araçlarında sadece Avrupa'da değil, dünyada bir numarayız. Bütün bunları başarmak Cumhurbaşkanımızın, AK Parti Genel Başkanımızın liderliğinde, AK Parti iktidarına nasip oldu" diye konuştu.

'TÜRKİYE YENİDEN ÖZ GÜVEN KAZANDI'

Türkiye'nin sanayileşme tarihini de anlatan Bakan Kacır, şunları söyledi: "Bizim sanayileşme tarihimiz, Devrim otomobilin hikayesi, Şakir Zümre'nin hikayesi, 1926'da kurulmuş uçak fabrikasının hikayesi. Nice teşebbüs maalesef akamete uğratılmış hikayeler tarihine dönmüş adeta. Fakat bütün bu hikaye bir dönüm noktasıyla beraber değişti. O dönüm noktası, 3 Kasım 2002'dir. AK Parti'nin, tek başına iktidara gelmesidir. Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin başına geçmesidir. Türkiye yeniden öz güven kazandı. Kendi evlatlarının alın teriyle, akıl teriyle ürettiği her bir esere Türkiye Cumhuriyeti en güçlü şekilde sahip çıktı ve Türk milleti, gençlerinin eserleriyle Bayraktar'la, Akıncı'yla, Anka'yla, Akıncı'yla, Aksungur'la, Hürkuş'la, Hürjet'le, Atak'la, Gökbey'le, Kaan'la, Kızıl Elma'yla gökyüzüne imzasını attı. Demek ki bizim başkalarından eksik kalır bir yanımız yok. 'Hiçbir şehrimizin de başka bir şehirden eksik kalır yanı olmayacak' dedik. Bu ülkenin kuzeyinde ne varsa, güneyinde de o olacak, batısında ne varsa doğusunda da o olacak. Bu anlayışla eserlerimizi, hizmetlerimizi Türkiye'nin dört bir tarafına taşımanın gayretinde olduk." Bakan Kacır, toplantı sonrası Iğdır'a hareket etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYılmaz:

Son birkaç yılda çok fazla para kaybettikten sonra kripto paralardan vazgeçmenin eşiğine gelmiştim. Ancak Nelson FY'nin platformu ve uzmanlığı sayesinde, kayıplarımı telafi etmekle kalmadım, aynı zamanda yatırımımı üç katına çıkarıp 774.000 dolara çıkardım. Stratejileri birinci sınıf. Kendisine Telegram'dan (Nildatrading) ulaşabilirsiniz. Tereddüt etmeyin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözlerden uzak yaşayan Berat Albayrak ve Esra Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Gözlerden uzak yaşayan Berat ve Esra Albayrak'tan sürpriz ziyaret
Taraftarın illallah ettiği isim Fenerbahçe'den gidebilir

Taraftarın illallah ettiği isim Fenerbahçe'den gidiyor
Profesörden Ahmet Uysal'dan skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi

Profesörden skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi
'Cehennem Necati' için yeniden tutuklama kararı

"Cehennem Necati" için yeni karar
Gözlerden uzak yaşayan Berat Albayrak ve Esra Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Gözlerden uzak yaşayan Berat ve Esra Albayrak'tan sürpriz ziyaret
Messi Galatasaray'a mı geliyor? Resmi açıklama geldi

Messi Aslan mı oluyor? Resmi açıklama geldi
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
Doç. Dr. Keskin'den sağlıklı yağ tavsiyeleri: En faydalı 5 yağı açıkladı

Doç. Dr. Muhammed Keskin, en faydalı 5 yağı açıkladı
Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler: Göbek taşında dansöz, hamam tasında yemek

Dansöz oynatıyorlar! Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk hasadında 150 gram ürün elde etti

İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk denemesinde 150 gram elde etti
Zafer Günü'nde Aliyev'den Ermenistan'a olay gönderme: Hayalleri gerçek oldu

"Bakü'de çay içeceklerini söylediler, hayalleri gerçek oldu"
Kıvanç Tatlıtuğ, yakın arkadaşı Kıvanç Kasabalı'yı acı gününde yalnız bırakmadı

Ünlü ismin acı günü! Tatlıtuğ yakın arkadaşını yalnız bırakmadı
Gökay Kalaycıoğlu'ndan İbrahim Tatlıses yorumu: Perihan Savaş onun şansıydı

Gökay Kalaycıoğlu'ndan olay yorum: Perihan Savaş onun şansıydı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.