Bakan Kacır: 15 Temmuz'da Türk Milleti FETÖ'nün çabalarını boşa çıkardı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türk milletinin uluslararası emperyalizmin maşası FETÖ'nün Türkiye'yi ele geçirme çabalarını boşa çıkardığını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "15 Temmuz gecesi Türk Milleti, uluslararası emperyalizmin maşası FETÖ'nün Türkiye'yi ele geçirme çabalarını, sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde boşa çıkarmıştır." ifadesini kullandı.

Bakan Kacır, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un asil Türk milletinin kahramanlık destanı olduğunu belirtti.

Türk milletinin tam bağımsız Türkiye'den asla vazgeçmeyeceğini vurgulayan Kacır, "15 Temmuz gecesi Türk milleti, uluslararası emperyalizmin maşası FETÖ'nün Türkiye'yi ele geçirme çabalarını, sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde boşa çıkarmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, 15 Temmuz gecesi hain darbe ve işgal girişimine karşı canı pahasına meydanlara inen milletin, bundan sonra da hiçbir emperyalist güce ve terör örgütüne asla boyun eğmeyeceğini belirterek "Türkiye Yüzyılı'nın kahramanları aziz şehitlerimizi, rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.