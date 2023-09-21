Bakan Işıkhan, Zonguldak'ta maden işçileriyle buluştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçen hafta meydana gelen göçükte hayatını kaybeden maden işçisi Ramazan Yıldırım'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu ve ardından maden ocağını ziyaret ederek işçilerle bir araya geldi.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçen hafta meydana gelen göçükte bir işçinin hayatını kaybettiği maden ocağında işçilerle bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, 'Şehir Buluşmaları' kapsamında Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessesesi Maden Ocağı'nda geçen hafta meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Ramazan Yıldırım'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Işıkhan, ardından da kazanın yaşandığı maden ocağını ziyaret etti. Maden işçileri ile ocağın eksi 400 kotuna inen Bakan Işıkhan, incelemelerde bulundu. Madencilerle akşam yemeği yiyen Işıkhan, Armutçuk Müessese Müdürü Muharrem Kiraz'dan ocak ile ilgili bilgi aldı, işçilerin sorun ve önerilerini dinledi.

Bakan Işıkhan, maden işçileriyle bir arada olmaktan ayrı bir gurur duyduğunu belirterek, geçen hafta yaşanan maden kazası nedeniyle 'geçmiş olsun' dileğini iletti. Işıkhan, her bir maden işçisinin alın terinin çok değerli olduğunu, emeklerinin karşılığının ödenemeyeceğini söyledi. Madencilerin gösterdiği gayret ve çabaya dikkat çeken Işıkhan, Sizin canınız bizim için çok kıymetli. Sayenizde çocuklarımızın geleceğini oluşturuyoruz, sanayimiz gelişiyor, ihracatımız artıyor. Her bir kardeşimin emeği için tekrar teşekkür ediyorum. Her türlü ihtiyacınızı, talebinizi karşılamak için devletimiz de ben de bir kardeşiniz olarak yanınızdayız ifadelerini kullandı. (DHA)