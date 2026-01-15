Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Işıkhan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" başlıklı fotoğrafını tercih eden Işıkhan, "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Puldan koridor" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" karesini seçti.

"Portre" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" fotoğrafını oylayan Işıkhan'ın, "Gazze: Açlık" kategorisindeki tercihi ise Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" başlıklı karesi oldu.

"Her biri birbirinden kıymetli"

Yarışmaya dair değerlendirmede bulunan Işıkhan, "Anadolu Ajansımızı ve Anadolu Ajansına bağlı olarak dünyanın her bölgesinde, her coğrafyada, insanın olduğu her yerde doğru haber peşinde koşan, doğru görüntüyü yakalamak için gece gündüz çaba sarf eden tüm basın emekçilerimizi tebrik ediyorum. Bu yıl da yine seçiminde zorlandığımız 6 kategoride 112 fotoğraf vardı. Her biri birbirinden kıymetli." ifadelerini kullandı.

Oylamaya sunulan fotoğrafların sahiplerini kutlayan Işıkhan, yarışmanın sonuçlarını sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Işıkhan, bir yarışmada ödül kazanmanın önemli olduğuna işaret ederek, AA personeli açısından çektiği fotoğrafın "Yılın Kareleri" oylamasına dahil edilmesinin bile "onur" duyulacak bir durum olduğunu dile getirdi.

Yarışma jürisine de teşekkür eden Işıkhan, en güzel jürinin halk olduğunu, yarışmanın kazananlarının halk tarafından belirleneceğini ifade etti.

Işıkhan, yarışma dolayısıyla AA'yı ve dereceye girecekleri tebrik etti.

Basın mensuplarının zor görevleri yerine getirdiğini belirten Işıkhan, "Gazze'de, Filistin'de, dünyanın her yerinde, o bağlantıları kurmak stüdyoda çok kolay ama o coğrafyada yaşamak, yerel halkla birlikte bu mücadelede olmak, destek vermek, katılmak, görüntü almak, doğru haberi merkeze yönlendirmek gerçekten büyük bir emek istiyor. Bu yüzden basın emekçilerimizi saygıyla kutluyorum. Anadolu Ajansımızı da tebrik ediyorum." diye konuştu.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Basın emekçilerinin haberleri ne zorluklarla ürettiklerini bildiğini ifade eden Işıkhan, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Işıkhan, "Dünyanın her yerinde, mazlum coğrafyalarda onurlu bir şekilde ayakta kalmak için mücadele eden kardeşlerimizi görüntülemek ve ekrana taşımak gerçekten çok zor. Ancak fotoğrafçılıkta daha farklı bir boyut var. Anı yakalayabilmek çok önemli." dedi.

İsrail'in saldırılarından sadece masum sivillerin değil gazetecilerin de etkilendiğini anımsatan Işıkhan, gazetecilerden, önce can güvenliklerine dikkat etmelerini istedi.

Işıkhan, Gazze'de ateşkesin yeniden uygulamaya geçmesi ve İsrail soykırımının sona ermesi temennisinde bulundu.

Oylama 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.