Bakan Işıkhan: Yangınla ilgili başmüfettiş görevlendirdik (2)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MESAJ GÖNDERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öz Sağlık-İş Sendikası 4'üncü Olağan Genel Kurulu'na yazılı mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımız ülkemizin büyümesi ve güçlenmesinde hep önde yer almışlardır. Bizler, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının mali ve özlük haklarının iyileştirilmesi amacıyla çok sayıda adım attık. İstihdam politikalarımıza hız ve etkinlik kazandırdık. Çalışma hayatının tüm aktörlerini kapsayan geniş çaplı reformlar yaptık. Emekçilerimizin hak ve hukukunun korunmasına ilişkin hassasiyetimizi yalnızca sözlerimizle değil, çalışmalarımızla da açıkça ortaya koyduk. Öz Sağlık-İş Sendikası 4'üncü Olağan Genel Kurulu vesilesiyle tüm üyelerimize ve genel kurula katılanlara selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" dedi.

'KOMİSYONUN YAPISINA İTİRAZ EDİYORUZ'

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert de tek aday olduğu Genel Kurul'da bir konuşma yaptı. Asgari ücret tespitine ilişkin çalışmaların başladığını hatırlatan Sert, "Ortalama ücret haline gelen ve işçiyi ücretiyle köleleştiren böyle bir düzene karşıyız. Konfederasyon Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan'ın da açıkladığı gibi, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı değişmedikçe işçi kesiminin katılmaması yönündeki karar çok doğrudur. Biz de destekliyoruz. Komisyonun, asgari ücretliyi temsil etmeyen yapısına itiraz ediyoruz. Dünyada bunun pek çok modeli var. Ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısına uygun modeller var. Konfederasyonumuz HAK-İŞ'in de böyle bir çalışması var. Kurulun yapısı değişmeli; asgari ücret, tüm kesimlerin katılım sağladığı, bilimsel temeli olan, sivil toplumun katkı sunacağı bir modelle belirlenmeli. Biz büyüyen ekonomiden, arttığı söylenen milli gelirden, yaşamdan, huzurdan, insanca geçinmekten pay istiyoruz. Bu vergi cenderesinden kurtulmak istiyoruz. Evimize götürdüğümüz ekmeği bölüp, parça parça yutan bu sisteme itiraz ediyoruz. Taşerondan kadroya geçerken, hiçbir sorumluluğu olmadığı halde kapsam dışı kalan kardeşlerimizin halen görmezden gelinmesine itiraz ediyoruz" diye konuştu.