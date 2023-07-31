Bakan Işıkhan: Türkiye yüzyılında üretim ve istihdam vizyonuyla ülkemizi güçlendirmeye devam edeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, savunma sanayiinde nitelikli iş gücü yetiştirmeyi amaçladıkları kalfa programı kurslarının bugün başlayacağını duyurdu. Bakan Işıkhan, Türkiye'nin üretim ve istihdam vizyonuyla güçlendirileceğini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye yüzyılında üretim ve istihdam vizyonuyla ülkemizi güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Vedat Işıkhan, savunma sanayiinde nitelikli iş gücü yetiştirmeyi amaçladıkları kalfa programı kurslarının bugün başlayacağını hatırlattı. Bakan Işıkhan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savunma sanayii ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğinin ülkemiz ve çalışma hayatımız adına hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Yüzyılında üretim ve istihdam vizyonuyla ülkemizi güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA