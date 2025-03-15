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Bakan Işıkhan, Trafik Kontrol Noktasında Sürücülere İftariyelik Dağıttı

Bakan Işıkhan, Trafik Kontrol Noktasında Sürücülere İftariyelik Dağıttı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aydınlı iş insanlarıyla yaptığı toplantının ardından trafik kontrol noktasına giderek iftariyelik dağıttı ve sürücülerle sohbet etti.

Aydınlı iş insanları ile gerçekleştirdiği toplantı sonrasında trafik kontrol noktasına gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sürücülere iftariyelik dağıttı.

Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları kapsamında Aydınlı iş insanları ile bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantı çıkışında polis uygulama notasına giderek, polis ekiplerine görevlerinde başarılar diledi. Kontrol noktasında beraberindeki heyet ile birlikte sürücülerle de görüşen Bakan Işıkhan, iftar vakti yolda olan vatandaşlara iftariyelik dağıttı. Sürücülere trafik kurallarına uyulmasının önemini de anlatan Bakan Işıkhan, daha sonra Aydın'da gerçekleştirilecek olan Vefa İftarı programına geçti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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