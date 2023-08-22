Bakan Işıkhan, trafik kazasında hayatını kaybeden SGK Müdürüne başsağlığı diledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Giresun'un Görele ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden İstanbul Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Halil Çırtlık'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Giresun'un Görele ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden İstanbul Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Halil Çırtlık'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hizmetleriyle her zaman minnetle hatırlanacak olan Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkez Müdürümüz Halil Çırtlık'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanlarımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.