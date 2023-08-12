Bakan Işıkhan: "Toplu sözleşme süreci tüm tarafları memnun edecek"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz hafta kamu emekçilerinin mali ve sosyal haklarını belirleyecek olan 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecini başlattıklarını hatırlatarak, "Ağustos ayının sonunda tamamlanacağını öngördüğümüz müzakerelerimizin tüm tarafları memnun edecek şekilde hayırla sonuçlanacağını ümit ediyorum. Bizler bugüne kadar milletimizden gelen talep ve istekleri hiçbir zaman geri çevirmedik" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye Buluşmaları" etkinlikleri çerçevesinde Çorum'a geldi. İlk olarak Çorum Valiliği'ni ziyaret Bakan Işıkhan, daha sonra AK Parti Çorum İl Başkanlığı'na geçti. Bakan Işıkhan, burada düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletin desteği ve duasıyla, il ve ilçe teşkilatlarının azimli çalışmalarıyla Türkiye Yüzyılı'na birlikte yürüyeceklerini dile getiren Işıkhan, "Yolun başında bu yüzyılı emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız demiştik. Göreve gelir gelmez asgari ücretimizi belirledik. Akabinde memur ve memur emeklisi vatandaşlarımızın maaşlarında sağlanan iyileştirmeler için hemen harekete geçtik. Geçtiğimiz hafta da kamu emekçilerimizin mali ve sosyal haklarını belirleyecek olan 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecini başlattık. Ağustos ayının sonunda tamamlanacağını öngördüğümüz müzakerelerimizin tüm tarafları memnun edecek şekilde hayırla sonuçlanacağını ümit ediyorum. Bizler bugüne kadar milletimizden gelen talep ve istekleri hiçbir zaman geri çevirmedik. İmkanlarımız ölçüsünde her zaman insan odaklı, millet odaklı bir yönetim anlayışını benimsedik. Emeğin, alın terinin hakkını gözettik. Emeklilerimize, çalışanlarımıza, işverenlerimize, sendikalarımıza hiçbir zaman kulaklarımızı kapatmadık. Katılımcı sosyal devlet anlayışımızın gerektirdiği şekilde her zaman milletimizin yanında olduk. Bundan sonra da aynı bilinçle, aynı vizyonla sahadan gelen görüşlere kulak vermeye devam edeceğiz. Yerel yöneticilerimizle, vatandaşlarımızla, teşkilat mensuplarımızla, başkanlarımız ve milletvekillerimizle daha çok bir araya gelerek, onları daha çok dinleme fırsatı bulacağız" diye konuştu.

"Çorum'a 44 milyar yatırım yaptık"

Çorum'a son 20 yılda 44 milyar TL'lik yatırım yapıldığını açıklayan Bakan Işıkhan, "Hem genelde hem de yerelde Çorum'a yaptığımız yatırımlarla şehrimiz bugün çok gelişti, çok büyüdü. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın mimarı olduğu Türkiye Yüzyılı vizyonumuza yakışır bir şehir olma yolunda da hızla ilerliyor. Son 20 yılda 44 Milyar TL'yi aşan yatırım miktarımız şehrimize verdiğimiz önemin en net ispatıdır. Sadece çalışma hayatına verdiğimiz destek 2 milyar TL'nin üzerinde. Çorum'da 21 yılda sadece İŞKUR aracılığıyla 77 bin 174 vatandaşımızın işe yerleşmesini sağladık. İstihdam teşviklerimizden faydalanan 9 bin 344 iş yerine 1,67 milyar TL ile destek olduk. Kendi işinin patronu olmak isteyen 35 engellimize 1,7 milyon TL hibe desteği sunduk. Bir taraftan istihdamı arttırırken, bir taraftan da işgücü piyasamızın ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Vatandaşlarımızın nitelik kazanarak daha kolay iş bulması için kurs ve programlar düzenliyoruz. Çorum'da bugüne kadar toplam 61 bin 186 vatandaşımızın mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları ve girişimcilik eğitim programlarından yararlanmasını sağlamış durumdayız. Tabi bunlar Bakanlığımız özelinde yaptığımız yatırımların sadece bir kısmı" şeklinde konuştu.

"100 yılın işini 20 yıla sığdırdık"

AK Parti hükümetlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deyimiyle 'yüz yılın işini 20 yıla sığdırdığını' söyleyen Bakan Işıkhan "Yatırımlarımız arttıkça, Türkiye'nin önü açıldıkça, tüm illerimizi geçmiş yıllara nazaran çok daha hızlı şekilde geliştirdik, büyüttük. İnşallah önümüzdeki yıllarda da Çorum'u dünya standartlarının da üzerine çıkarmak için yatırımlarımızı arttırmaya devam edeceğiz. Durmadan, hız kesmeden yolumuza devam edeceğiz. Şu an elbette önceliğimiz afetzede illerimiz. Bu süreçte 11 ilimizi yeniden ayağa kaldırmak için diğer tüm şehirlerimiz gibi Çorum da depremzedelerimizin elinden tuttu, onlara evini, yuvasını, yüreğini açtı. Tüm imkanlarıyla 'sen, ben yok, biz varız' diyerek elinden gelen tüm gayreti ortaya koydu. Birlikten kuvvet doğar sözünün motivasyonuyla başta Çorum olmak üzere 81 ilimizin tamamını bu yüzyılda kendi alanlarında birer başkent yapmakta kararlıyız. Elbette bu vizyonun arkasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimizle olan derin bağları, halka hizmet sevdası var" ifadelerini kulandı.

"Yerel seçimlerde Çorum milli duruşundan taviz vermeyecek'

Kalkınma ve gelişmenin yerelden başladığına dikkat çeken Işıkhan, "Bu anlamda Çorum'u büyütürken yerel yönetimlerimizle koordinasyon büyük önem taşıyor. Özellikle şehrimize yaptığı hizmetlerden ötürü kıymetli Çorum Belediyemize ve ilçe belediyelerimize teşekkür ediyorum. Yerel yönetimlerimizin ne kadar güçlü olursa, milletimizle bağı ne kadar kuvvetli olursa genel yatırımlarımız da o derece anlamlı olacak ve hak ettiği noktalara ulaşacaktır. Malumunuz, önümüzde bir yerel seçim var. Çorum 21 yıldır gönül belediyeciliğinden hiç vazgeçmedi. Ömrünü ülkemize ve aziz milletimizin istikbaline adayan liderimizin ve onun yol arkadaşlarının yanında yer aldı. İnanıyorum ki, önümüzdeki belediye seçiminde de Çorum yine gönül belediyeciliğini tercih edecek, milli duruşundan taviz vermeyecektir. Şehrimizi bir kez daha gönül belediyeciliğinin merkezi haline hep birlikte getireceğiz" dedi.

"Çorum'u hak ettiği konuma taşıyacağız"

Çorum'un mevcut potansiyelini ve halihazırdaki faaliyetlerini daha çok geliştirmek adına daha çok çalışacaklarını anlatan Bakan Işıkhan, "Özellikle istihdamdan sosyal güvenliğe ve sosyal politikalara kadar her alanda Çorum'un her türlü ihtiyacıyla birebir ilgilenmeye devam edeceğiz. Çorum'un Türkiye Yüzyılı hedefimize giden yolda yatırım, üretim, istihdam vizyonumuza en fazla katkı sağlayacak şehirlerimizden biri olacağına yürekten inanıyorum. Şehrimizin çalışma hayatı için yerel yönetimlerimiz ve teşkilatlarımızın da desteğiyle, iş dünyası paydaşlarımız ve çalışanlarımızla el ele verip çalışmaya devam edeceğiz. Amacımız, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yürürken 81 ilimizin tamamının gelişmişlik seviyesini mümkün olan en üst seviyeye çıkarabilmek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak her daim yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Nitekim yaptığımız yatırımlarla, şehrin çalışma hayatı ihtiyaçlarına yönelik sağladığımız imkanlar bunun taahhüdüdür diyebilirim. Önümüzdeki icraat döneminde çok daha yüksek standartlarda hizmetlerle Çorum'u hak ettiği konuma taşıyacağız. Bunu hep birlikte yapacağız. Çorum'un tarihi İpek Yolu güzergahında olması sebebiyle hem konumu hem de sahip olduğu özellikler ve potansiyeli ile yakın gelecekte sanayide, ticarette önemli atılımlar gerçekleştireceğine inanıyorum" dedi.

Bakan Işıkhan, ziyaretin ardından AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile birlikte esnaf ziyareti yaparak, vatandaşlarla sohbet etti. - ÇORUM