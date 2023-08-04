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Bakan Işıkhan, 'Toplu Sözleşme' görüşmelerine katıldı

Politika Haberleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, '7'nci Dönem Toplu İş Sözleşmesi' görüşmelerine katıldı. Bakan Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda devam eden '7'nci Dönem Toplu İş Sözleşmesi' görüşmelerine katıldı. Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, '7'nci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Bakanlığımızda gerçekleştirilen komisyon toplantılarına katıldık. Komisyonlara katılan yetkili sendika temsilcilerimize ve Bakanlık temsilcilerimize gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür ederim' dedi.

Bakan Işıkhan, 'Toplu Sözleşme' görüşmelerine katıldı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, '7'nci Dönem Toplu İş Sözleşmesi' görüşmelerine katıldı.

Bakan Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda devam eden '7'nci Dönem Toplu İş Sözleşmesi' görüşmelerine katıldı. Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "7'nci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Bakanlığımızda gerçekleştirilen komisyon toplantılarına katıldık. Komisyonlara katılan yetkili sendika temsilcilerimize ve Bakanlık temsilcilerimize gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan Politika Haberler

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