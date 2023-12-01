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Bakan Işıkhan: Tarafların en yüksek faydayı elde edeceği şekilde uzlaşacağımıza inanıyorum

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili olarak tarafların en yüksek faydayı elde edeceği şekilde uzlaşacaklarına inandığını belirtti. Ayrıca, çalışan emeklilere verilecek olan tek seferlik 5 bin lira ikramiye düzenlemesinin kısa sürede tamamlanarak ödeneceğini söyledi.

- Bakan Işıkhan: "(Asgari ücret) Tarafların en yüksek faydayı elde edeceği şekilde uzlaşacağımıza inanıyorum"

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sosyal diyalog kanallarını geliştirerek, hem işçi hem de işveren taraflarının da en yüksek faydayı elde edeceği bir noktada uzlaşacağımıza inanıyorum" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ak Parti İl Başkanları Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Asgari ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplanacağını söyleyen Işıkhan, "Aralık ayında toplayacağız Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu şu anda teknik hazırlıkları gerçekleştiriyoruz. İnşallah aralık ayında toplantımızı gerçekleştireceğiz" dedi.

"Tarafların en yüksek faydayı elde edeceği şekilde uzlaşacağımıza inanıyorum"

Asgari ücretle ilgili bir alt sınır belirlenmediğini belirten Işıkhan, "Cumhurbaşkanımızın defaten söylediği gibi işçilerimizi enflasyona ezdirmeme ilkesi söz konusu. Allah izin verirse sosyal diyalog kanallarını geliştirerek, hem işçi hem de işveren taraflarının da en yüksek faydayı elde edeceği bir noktada uzlaşacağımıza inanıyorum. Tıpkı temmuz ayında yaptığımız görüşmeler gibi. Onda da fark ettiyseniz sosyal diyalog sürecini çok iyi bir şekilde yönettik. Allah utandırmazsa aralık ayında bu toplantımızı gerçekleştireceğiz. Aralık ayının sonunda da bitirmek zorundayız" açıklamasında bulundu.

"Teknik düzenlemeler kısa sürede tamamlanır tamamlanmaz emeklilerimizin hesabına yatacak"

Çalışan emeklilere verilecek olan tek seferlik 5 bin lira ikramiye düzenlemesinin Meclis'te olduğunu hatırlatan Bakan Işıkhan, "Teknik düzenlemeler kısa sürede tamamlanır tamamlanmaz emeklilerimizin hesabına yatacak. O da hayırlı olsun Cumhurbaşkanımıza da şükranlarımızı arz ediyorum. Gerçekten çok önemli bir düzenleme oldu" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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