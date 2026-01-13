Bakan Işıkhan, Somalili mevkiidaşı Salim Alio ile bir araya geldi

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Somali Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Salim Alio Ibro ile Ankara'da bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Somali Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Sayın Prof. Dr. Salim Alio Ibro ile Bakanlıklarımız arasındaki Ortak Çalışma Komisyonu Birinci Toplantısı ve 2026-2027 Eylem Planı İmza Töreni öncesinde ikili görüşmemizi gerçekleştirdik. Görüşmemizde; Somali'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiğimiz desteği yeniledik. Dünyanın neresinde olursa olsun istikrarsızlık oluşturan, krize ve huzursuzluklara yol açan girişimlerin karşısında olduğumuzu belirttik. Köklü tarihi ve kültürel bağlarımızın olduğu Somali ile ilişkilerimize yeni boyutlar ekleyip derinlik kazandıracak çalışmalara ağırlık vereceğiz" ifadelerine ver verdi.