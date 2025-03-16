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Bakan Işıkhan Mersin'de Ziyarette Bulundu

Bakan Işıkhan Mersin'de Ziyarette Bulundu
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mersin'de Vali Atilla Toros ile bir araya gelerek valilik makamında önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir dizi ziyaret için geldiği Mersin'de Vali Atilla Toros ile görüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir dizi ziyaret için Mersin'e geldi. Bakan Işıkhan'ın kentteki ilk durağı Mersin Valiliği oldu. Valilik önünde Vali Atilla Toros ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Işıkhan, daha sonra valilik makamına geçerek Valilik Ziyaret Defteri'ni imzaladı. Vali Toros ve il protokolü ile valilik makamında bir araya gelen Bakan Işıkhan'a AK Parti Mersin milletvekilleri Ali Kıratlı ile Havva Sibel Söylemez de eşlik etti.

Bakan Işıkhan, Mersin'de SGK'nın yeni hizmet binasının açılışını yapacak, ardından da Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş adamları ile istişare toplantısına katılacak. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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