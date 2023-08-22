Bakan Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul'u Hastanede Ziyaret Etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kalp krizi geçiren Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul'u hastanede ziyaret etti. Tonbul'un tedavisi olumlu seyrediyor.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kalp krizi geçiren Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul'u hastanede ziyaret etti.

Tedavisi olumlu seyreden Memur-Sen'in kamu toplu sözleşmesi görüşmelerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, bugün yoğun bakımdan servise çıkarıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen ve Enerji Bir-Sen Yönetim Kurulu üyeleri, bu akşam Tonbul'u tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, cumartesi günü 7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri sırasında kalp krizi geçirmiş ve aracıyla hastaneye götürülmüştü.