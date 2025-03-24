Bakan Işıkhan Mardin'de "Vefa Buluşması İftar Programına" katıldı

MARDİN - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, baba ocağı Mardin'de "Vefa Buluşması İftar Programına" katıldı.

Bakan Işıkhan, kentteki temasları kapsamında ilk olarak AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulundu. Ardından Yeşilli ilçesinde "Vefa Buluşması İftar Programına" katılan Işıkhan, Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından programda konuşma yaptı. Işıkhan, baba ocağı Mardin'in bu kardeşlik sofralarında bir arada olmak kendisi için bir başka anlamlı olduğunu söyledi. AK Parti demek kadirşinaslık, vefa, gönül birliği demek olduğunu belirten Işıkhan, AK Parti, tüm sorumluluklarının ötesinde, temelinde bir vefa hareketi olduğunu ifade etti.

Işıkhan, AK Parti'yi AK Parti yapan 24 yıllık siyasi hedefleri değil, yüzyıllara sari büyük bir davaya gönülden bağlı oluşu olduğunu belirterek, "Davamızın lideri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde millete ve memlekete hizmet için yola çıktığımız çeyrek asra yaklaşan bu kararlı yürüyüşümüz boyunca, hamdolsun, ülkemizi ilgilendiren her mecrada sayısız esere imza attık. Bizler AK Parti teşkilatları olarak bu topraklar için can veren, yüreği vatan sevdası dolu şehitlerimize layık olmak için bugüne kadar nasıl çalıştık, çabaladıysak yine çalışmaya, yine üretmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizi yüzyılın yükselen gücü yapmak için gece gündüz demeden gayret etmeye devam edeceğiz" dedi.

Mardin başta olmak üzere tüm şehirleri en yüksek standartlarda hizmetlerle buluşturmaya devam edeceklerine dikkat çeken Bakan Işıkhan, "İnşallah Mardin'i yakın zamanda tekrar ziyaret edeceğim. Büyüklerimizi, emektarlarımızı, esnafımızı, işçilerimizi ve üreticilerimizi ziyaret edeceğim. Onların sorunlarını yakından takip edeceğim. Mardin'in bir bakanı, bir kardeşiniz olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, vatandaşlarımın ve kardeşlerimin her zaman yanında olacağımı ve bakanlığın kapılarının her zaman sizlere açık olduğunu tekrar belirtmek isterim. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, Baba ocağım Mardin'in bu bereket ve muhabbet dolu iftar sofralarında, siz değerli hemşerilerimle bir arada olmaktan duyduğum büyük mutluluğu bir kez daha ifade ediyor, kardeşlik ve vefa buluşmamızın milletimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

(SA-RK-ÖK-Y)