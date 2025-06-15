Bakan Işıkhan Mardin'de Gazze'ye Destek Yürüyüşüne Katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Mardin'de, Gazze'ye destek yürüyüşüne katıldı.

Mardin Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu öncülüğünde Birinci Cadde Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen yürüyüşte, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi. Yürüyüşe Bakan Işıkhan'ın yanı sıra Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan platform sözcüsü Necmettin Başboğa, Gazze'de yaşananların bir soykırım olduğuna dikkati çekerek, "Kadim geleneği olan, her türlü silahlara sahip devletlerin bile karşısında zorluk yaşadığı terör devleti, Gazze'de 20 ayı aşkın süredir olağanüstü bir zulüm, vahşi bir soykırım yürütüyor olmasına rağmen esirlerini kurtaramıyor. Müslüman ülkelerin sessizliklerine rağmen onca imkansızlık içinde onurla direnen Gazzeli kardeşlerimizi bir kez daha hayranlıkla selamlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Destek yürüyüşü, dualar ve sloganlarla sona erdi. - MARDİN