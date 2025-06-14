Bakan Işıkhan, Mardin'de Din Temsilcileriyle Buluştu

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Bakan Işıkhan, Mardin'de Din Temsilcileriyle Buluştu
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Mardin'de Deyrulzafaran Manastırı'nda din temsilcileriyle bir araya geldi. Ziyaretinde manastır hakkında bilgi aldı ve Süryani cemaati ile ilgili kitaplar hediye aldı.

Bakan Işıkhan, Mardin'de din temsilcileri ile bir araya geldi

MARDİN - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Mardin'de Deyrulzafaran Manastırı'nda din temsilcileriyle de bir araya geldi.

Çeşitli temas ve ziyaretler kapsamında Mardin'e gelen Bakan Işıkhan, ilk olarak Artuklu ilçesinde bulunan ve Süryani cemaatinin önemli ibadet merkezlerinden biri olan Deyrulzafaran Manastırını gezdi. Manastır hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Işıkhan'a ziyaretinde Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ile AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve siyasi parti temsilcileri eşlik etti.

Görüşmede Metropolit Sabiha Özmen, Bakan Işıkhan'a Süryanilerle ilgili kitaplar hediye etti.

Bakan Işıkhan'da Özmen'e Mor Gabriel Manastırı için darphanede özel bastırılmış hatıra para hediye etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADİYE ALAV - Politika
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