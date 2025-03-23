Bakan Işıkhan Mardin'de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir dizi temaslarda bulunmak üzere memleketi Mardin'e geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin programı çerçevesinde ilk olarak AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Basına kapalı toplantıda partililerle bir araya gelen Bakan Işıkhan, ardından şehit Halil Toparlı'nın ailesini ziyaret etti. - MARDİN