Bakan Işıkhan, maden ocağında madencilerle yemek yedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Zonguldak'ta geçen hafta yaşanan kazada bir madencinin hayatını kaybettiği TTK Armutçuk Müessesesi maden ocağını ziyaret ederek, maden ocağının eksi 400 kotunda madencilerle birlikte yemek yedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şehir Buluşmaları" çerçevesinde gittiği Zonguldak'ta geçen hafta maden kazasının yaşandığı Türkiye Taş Kömürü Kurumu Armutçuk Müessesi maden ocağını ziyaret etti. Maden işçileri ile birlikte maden ocağının eksi 400 kotuna inen Bakan Işıkhan, ocakta incelemelerde bulundu. Ardından yer altında maden işçileriyle bir araya gelerek aynı sofrayı paylaşan Işıkhan, birlikte akşam yemeği yedi. Armutçuk Müessesesi Genel Müdürü Muharrem Kiraz'dan ocak ile ilgili bilgi alan Bakan Işıkhan, burada işçilerin sorun ve taleplerini de dinledi.

Bakan Işıkhan, maden işçileriyle bir arada olmaktan ayrı bir gurur duyduğunu belirterek, geçen hafta yaşanan maden kazasından dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti, yaşamını kaybeden madenciler için de başsağlığı diledi. Işıkhan, her bir maden işçisinin alın terinin çok değerli olduğuna değinerek, emeklerinin karşılığının ödenemeyeceğini söyledi. Madencilerin gösterdiği gayrete ve yoğun çabaya dikkat çeken Bakan Işıkhan, "Sizin canınız bizim için çok kıymetli. Sayenizde çocuklarımızın geleceğini oluşturuyoruz, sanayimiz gelişiyor, ihracatımız artıyor. Her bir kardeşimin emeği için tekrar teşekkür ediyorum. Her türlü ihtiyacınızı, talebinizi karşılamak için devletimiz de, ben de bir kardeşiniz olarak yanınızdayız" ifadelerini kullandı. - ANKARA