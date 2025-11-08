Bakan Işıkhan, Kocaeli'deki Yangın Olayını İncelemek İçin Bölgeye Gidiyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında çıkan yangınla ilgili olay yerinde incelemelerde bulunacak.

