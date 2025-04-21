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Bakan Işıkhan, Kilis'te İşçilerle Buluştu

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kilis'te çikolata fabrikasında çalışan işçilerle birlikte öğle yemeği yedi. Ziyaretler kapsamında depremzede kadınlar için düzenlenen seminere katılan Işıkhan, çeşitli fabrikaları da gezerek işçilerle bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, Kilis'te işçilerle aynı sofrada buluştu

KİLİS - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kilis'te çikolata fabrikasında çalışan işçilerle yemekte bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kilis'te bir dizi ziyarette bulundu. Programına Kilis Valiliği ile başlayan Bakan Işıkhan, Vali Tahir Şahin'i makamında ziyaret etti. Valilik ziyaretinin ardından depremzede kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlendirilmesine yönelik düzenlenen seminer programına katılan Bakan Işıkhan, buradaki katılımcılarla da bir araya geldi. Daha sonra AK Parti Kilis İl Başkanlığı'na geçen Işıkhan, teşkilat mensuplarıyla buluştu.

Bakan Işıkhan işçilerle yemekte buluştu

Programın devamında çikolata fabrikasını ziyaret eden Bakan Işıkhan, çalışanlarla birlikte öğle yemeği yedi. Ardından tekstil fabrikasını gezen Işıkhan, üretim alanlarında incelemelerde bulunarak, çalışanlara kolaylıklar diledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED YASİN PAŞA - Politika
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