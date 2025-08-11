Bakan Işıkhan: Kamu Personelinin Refahını Artırmayı Amaçlıyoruz

'KAMU PERSONELİMİZİN REFAHINI ARTIRMAYI AMAÇLIYORUZ'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında düzenlenen Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolları tekliflerinin müzakere toplantısında yaptığı konuşmada, "Her zaman söylediğimiz gibi özlük ve sosyal haklarda iyileştirmelerin yapılmasının önemli olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum. Hep birlikte istişare içerisinde talepler dile getiriliyor. Önceki dönemlerde olduğu gibi kapımızın her zaman açık olduğunu vurgulamak istiyorum. Görüşmelerimizin tekrar hayırlı olmasını Yüce Rabbimden diliyorum" dedi.

Bakan Işıkhan, sözleşmenin Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na gitmeden masada imzalanmasını temenni ederek, koşullar doğrultusunda gerekli tasarrufun kullanılacağına vurgu yaptı. Bakan Işıkhan, "Hepimiz kamu personelimizin refahını arttırmayı amaçlıyoruz. Bu süreçleri bu çerçevede gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve kamu kurumu ve sendika temsilcileri katıldı.