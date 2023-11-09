Bakan Işıkhan, Kamu Personeli Danışma Kurulu'na başkanlık etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur konfederasyonları ile yetkili sendikaların genel başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına başkanlık etti. Toplantıda kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarıyla ilgili konular ele alındı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur konfederasyonları ile yetkili sendikaların genel başkanlarının katılımıyla, 'Sosyal diyalog' başlığı ile gerçekleştirilen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına başkanlık etti.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Işıkhan, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu görevlileri sendikaları arasındaki sosyal diyaloğun geliştirilmesi amacıyla KPDK'nın her yıl mart ve kasım aylarında toplandığını anımsatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"İnşallah 2023'ün son toplantısını birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Memur sendikalarımız, hiç kuşkusuz çalışma hayatımızın en önemli temsilcilerinden birisidir. 20 Ekim'de Üçlü Danışma Kurulumuzu uzun bir aradan sonra yeniden topladık. İşçi ve işveren kesimi bir araya geldi, bizim de katılımımız oldu. İnşallah bu toplantı sonrasında da benzer verimli sonuçlar elde edeceğimizi umuyorum. Ağustos ayında ise 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan kamu görevlilerimizin mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesine yönelik toplu sözleşme süreçlerini sizlerle birlikte gerçekleştirdik. 7. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşme Görüşmelerinde hizmet kollarına yönelik çok sayıda kazanım elde edildi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararlarıyla da kamu görevlilerinin geneline yönelik bizim de masada üzerinde anlaştığımız hususlar dahil olmak üzere önemli sorunların çözümüne katkı sağladık."

Bakan Işıkhan, 7. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında hizmet kollarında 291 maddede; genele ilişkin de 62 maddede; toplamda 353 maddeyle kazanım sağlandığını belirtti. Bakan Işıkhan, "Mevcut durumda yılda dört defa ödenen Toplu Sözleşme İkramiyesinin aylık olarak ödenmesi, kullanabileceği yasal izni kalmayan kamu görevlilerinin hac süresince aylıksız izinli sayılması, engellilere yönelik olarak; kamu konutlarında pozitif ayrımcılık sağlanması, mesleki uyum eğitimlerinin düzenlenmesi ve fiziki çalışma koşullarının iyileştirilmesi, kamu konutlarından yararlanmada engelli kamu görevlileri için ilave süre verilmesi, 1. dereceye gelmiş kamu görevlilerinin 3600 ek göstergeden yararlanmasında kamu kurumlarının görüşü alınarak ve yetkili konfederasyonun katkısıyla çalışma yapılması, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun güncel gelişmeler ışığında gözden geçirilmesi gibi başlıklar toplu sözleşmedeki önemli maddeler arasında duruyor. Bu vesileyle bir kez daha müzakerelerimizin ülkemize ve kamu çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'MEMURLARIMIZIN YAKLAŞIK YÜZDE 74'Ü SENDİKALIDIR'

Türkiye'de sendikacılık kültürünün giderek yaygınlaştığı ve arttığına işaret eden Işıkhan, "Özellikle kamu görevlileri sendikalarımız bugün milyonlarca kamu çalışanlarını içeren bir üye potansiyeline sahiptirler. Sendikacılık sosyal dayanışmanın en önemli itici gücüdür. Bu, aynı zamanda bizim en kadim medeniyet ilkelerimizden birisi olan sosyal devlet anlayışımızı da geliştiren bir unsurdur. Geçmişten günümüze, kamu görevlileri sendikacılığında sendikalı oranı sürekli artış gösterme eğiliminde olmuştur. Oransal olarak baktığımızda şu an memurlarımızın yaklaşık yüzde 74'ü sendikalıdır" dedi.

Bakan Işıkhan, 2002 yılından beri özellikle kamu görevlileri sendikacılığında son derece önemli değişikliklerin hayata geçirildiğine vurgu yaparak, bunlardan en önemlisinin şüphesiz kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarının toplu sözleşme ile de belirlenebilmesine imkan sağlayan 2010 Anayasal referandumu ve bu hakkın kullanımını düzenleyen yasanın 2012 yılında yürürlüğe girmesi olduğunu aktardı.

"Kamu Personelinin Mali ve Sosyal Haklarında Çok Sayıda Mevzuat Değişiklikleri Gerçekleştirdik" diyen Işıkhan, "Bu doğrultuda, Bakanlığımızın sosyal devlet perspektifimizi temsil eden bir kurum olması ve çalışma hayatının en önemli aktörleri olarak gördüğümüz sendikalarımıza verdiğimiz büyük önem, yine bu değişimin en önemli sebeplerinden birisidir. Diğer taraftan, kamu personel mevzuatında başta 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu olmak üzere diğer mevzuatlarda kamu personelinin mali ve sosyal haklarında çok sayıda değişiklikler gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Kamu çalışanları için gelecekte yapılacak hizmetlerin en sağlam teminatının, geçmişte yapılmış olan reformlar olduğunu belirten Işıkhan, "Biz birlikte güçlüyüz. Daha da güçlü olacağız. Bugünlere birlikte geldik. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan aldığımız motivasyonla, birlikte yürümeye, sizleri daha çok dinlemeye ve birlikte hareket etmeye devam edeceğiz inşallah. Sosyal diyalog temasıyla gerçekleştirdiğimiz Kamu Personeli Danışma Kurulu kasım ayı toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.