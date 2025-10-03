Haberler

Bakan Işıkhan İzmir'in Aliağa İlçesinde Temaslarda Bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir'in Aliağa ilçesindeki temasları sırasında AK Parti İlçe Başkanlığı ve Aliağa Belediyesini ziyaret etti.

Bakan Işıkhan, kentteki temasları kapsamında AK Parti Aliağa İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Daha sonra Aliağa Belediyesine geçen Işıkhan, Belediye Başkanı Serkan Acar'ı ziyaret etti.

Acar, burada Işıkhan'a yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Işıkhan'a AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve diğer ilgililer eşlik etti.

