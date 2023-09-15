Bakan Işıkhan, İzmir'de AK Partililerle bir araya geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yerel seçimlerden sonra Türkiye'yi 4 yıl kesintisiz hizmet dönemi ile buluşturacaklarını söyleyerek, "Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle birlikte inşa edeceğiz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yerel seçimlerden sonra Türkiye'yi 4 yıl kesintisiz hizmet dönemi ile buluşturacaklarını söyleyerek, " Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle birlikte inşa edeceğiz." dedi.

Işıkhan, İzmir programı kapsamında AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'yı ziyaret etti, "Şehir Buluşmaları" etkinliğinde partililerle bir araya geldi.

Vedat Işıkhan, buradaki konuşmasında İzmir'de yetişmiş biri olarak İzmirlilere hizmet etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

İzmir'deki partililerin enerji ve heyecan dolu olduğunu söyleyen Işıkhan, 31 Mart seçimlerinde özellikle kadın ve gençlerin gücünü sandığa yansıtacaklarına inandığını belirtti.

Işıkhan, seçim süreçlerini başarıyla atlattıklarını söyleyerek, yerel seçimlerde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdikleri sözü tutacaklarını dile getirdi.

AK Parti İzmir teşkilatına güvendiklerini ifade eden Işıkhan, "31 Mart seçimlerinde İzmir'in kaderini değiştirelim. Sizlerden çok şey bekliyoruz, çok yorulacaksınız biliyorum ama inşallah bu seçimleri atlattıktan sonra da önümüzde 4 yıllık kesintisiz bir hizmet dönemi var. Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle birlikte inşa edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Işıkhan'a ortaokul arkadaşından hediye

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, da teşkilat üyelerinin kardeşlik hukukunu tesis ettiğini dile getirerek, "Bu ülke çok şey yaşadı. Bu ülkenin hainleri bitmez, bu ülkeyi patates, soğanla meze yapmaya çalışırlar. Sizler bu devleti hainlere teslim etmeyeceksiniz." dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da yerel seçimlerin yaklaştığını söyleyerek, "Önümüzdeki günlerde bizi yoğun bir çalışma gündemi bekliyor. Teşkilatımız motivasyon içinde, bu motivasyonun en büyük kaynağı Cumhurbaşkanımız." dedi.

Ziyaret sırasında Şehit Fethi Bey Ortaokulu'ndan sınıf arkadaşı Abdülkadir Taşkın, Bakan Işıkhan'a 1980 yılına ait bir fotoğraf hediye etti.