Bakan Işıkhan: İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterilmeli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dünyanın artık sessiz kalamayacağını belirterek, uluslararası kamuoyunun bu saldırılara en ağır tepkiyi göstermesi ve harekete geçmesi gerektiğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dünyanın artık sessiz kalamayacağını belirterek, uluslararası kamuoyunun bu saldırılara en ağır tepkiyi göstermesi ve harekete geçmesi gerektiğini bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de ortaya çıkan tablonun, tam anlamıyla bir insanlık trajedisi olduğunu belirtti.

Bakan Işıkhan, "Masum sivillerle dolu hastaneyi vurmaktan daha alçak hangi eylem vardır? İsrail'in Gazze'ye yönelik yaptığı saldırılara, dünya artık sessiz kalamaz. Uluslararası kamuoyu bu saldırılara en ağır tepkiyi göstermeli ve harekete geçmelidir." ifadelerini kullandı.