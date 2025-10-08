Bakan Işıkhan: İş Sağlığı ve Güvenliği İçin Kararlılığımız Sürecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Önümüzdeki dönemde de tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde hareket ederek, ülkemizde sağlıklı ve güvenli bir çalışma hayatını tesis etme kararlılığımızı sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Işıkhan, Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde düzenlenen 'Uluslararası Sosyal Bilimler ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşan Işıkhan, çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin en az istihdamları kadar önemli olduğunu belirterek, "İş sağlığı ve güvenliği ise hiç kuşkusuz bütün disiplinlerin birbirine bağlı olduğu ve domino etkisiyle birbirini derinden etkilediği bu kapsamlı mekanın en büyük taşıdır. Çalışma hayatını ayakta tutan işçilerimizin, emekçilerimizin, çalışanlarımızın can güvenliğinin olmadığı bir yerde ne üretimden ne de insanca bir yaşamdan bahsedebiliriz. Bu sebeple bakanlık olarak bizim için çalışanlarımızın sağlığı, güvenliği ve huzuru en az istihdamı ve iş gücü nitelikleri kadar önemli bir husus" ifadelerini kullandı.

"İş sağlığı ve güvenliğini en yüksek standartlara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz"

İş sağlığı ve güvenliği konusunun kırmızı çizgileri olduğunu aktaran Işıkhan, "Bu anlayışla insana yakışır istihdam imkanlarını arttırmak çalışma koşullarını sürekli iyileştirmek ve iş sağlığı ve güvenliğini en yüksek standartlara taşımak için var gücümüzle çalışıyor ve gerekli olan her türlü adımı da atıyoruz. Yürüttüğümüz önemli çalışmalar neticesinde iş kazalarına bağlı ölüm oranlarında kayda değer azalma sağlandığını görsek de sürekli geliştirme ve etkin denetim anlayışıyla daima teyakkuzda olduğumuzu özellikle ifade etmek isterim" dedi.

Hedeflerinin yalnızca kazaları önlemek değil aynı zamanda tüm iş yerlerinde sıfır kaza, sıfır iş kültürünü yerleştirmek olduğunu vurgulayan Işıkhan, çalışmalarını hızla sürdüreceklerini dile getirerek şunları söyledi:

"İnşallah önümüzdeki dönemde özellikle küçük esnafa yönelik risklerin belirlenmesi, acil durum planlamaları ve rehberlik hizmetleri de geliştirilecektir. Kanunun uygulanmasıyla birlikte İSG profesyoneli ihtiyacının karşılanmasına yönelik adımlar da atılmış, sahadaki ihtiyaçlar dikkate alınarak mevzuatta düzenlemeler yapılmış, piyasanın ihtiyaç duyduğu A sınıfı ve B sınıfı iş güvenliği uzman sayısında yaklaşık 10 bin kişilik bir artış sağlanmıştır. Bunun yanı sıra, Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde kimyasal, kanserojen ve mutajen maddelere ilişkin direktiflerin mevzuatımıza aktarılması, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, patlayıcı ortamlarla ilgili düzenlemeler ve çalışanlara yönelik eğitimler hızla tamamlanacaktır."

"İSG derslerinin tüm gençlerimize ulaşmasını hedefliyoruz"

Işıkhan, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) derslerinin tüm öğrencilere ulaşmasını hedeflediklerini söyleyerek, "Önümüzdeki dönemde çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere 7'den 70'e toplumumuzun her bir ferdinin iş sağlığı ve güvenliği kültürünü benimsemeleri için kapsayıcı ve sürdürülebilir programları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Özellikle okul öncesi dönemde olan çocuklarımıza yönelik 'Sağlık ve Güvenlik Oyun Kutusu' projemizi ülkemizdeki tüm okul öncesi sınıflarımıza yaygınlaştırılmasını sağlayacağız. Bu faaliyetlerimizi ilkokul, lise ve üniversite seviyesine çıkararak, Yükseköğretim Kurulu ve MEB ile yürütülecek ortak çalışmalarımız kapsamında, İSG derslerinin tüm gençlerimize ulaşmasını hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

"Sağlıklı ve güvenli bir çalışma hayatını tesis etme kararlılığımızı sürdüreceğiz"

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"İş sağlığı, güvenliği kültürünün ülke çapında geliştirilmesine yönelik çalışmalarımızı artırarak sürdürme noktasında bizler kararlıyız. Ancak büyük değişim için tüm tarafların iş birliğine ve desteğine ihtiyacımız var. Bu kongreyi istişare ve ortak hedeflere yönelik ortak çalışmalarımız bağlamında önemli bir fırsat penceresi olarak görüyorum. Bilhassa 'Yeni Teknolojiler ve Dijital İSG Uygulamaları' ile 'Kamu Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği: Mevcut Durum ve Gelecek Perspektifleri' konularının iş sağlığı ve güvenliğini iyileştirme yolunda önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde de tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde hareket ederek, ülkemizde sağlıklı ve güvenli bir çalışma hayatını tesis etme kararlılığımızı sürdüreceğiz. Tüm insanlık olarak hiçbir çalışanın, hiçbir insanın işi yüzünden hayatını veya sağlığını kaybetmediği daha müreffeh bir çalışma hayatı ve daha güvenli bir sosyal hayat için her zamankinden daha bilinçli, daha dikkatli ve daha duyarlı olmak zorundayız." - ANKARA