Bakan Işıkhan: Herkesin mutabık kalacağı bir asgari ücret tutarında uzlaşılacağını umut ediyoruz (2)

'SENDİKAL ÖZGÜRLÜĞÜ ENGELLEYEN İŞVERENLERE 58 MİLYON TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sunumunun ardından milletvekilleri bütçe üzerine değerlendirmelerde bulundu ve sorular sordu. Bakan Işıkhan, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Sendikal özgürlükler ile ilgili soruyu değerlendiren Bakan Işıkhan, "Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na intikal eden sendikal özgürlüklerin engellendiği iddialarına ilişkin başvurular çok hızlı bir şekilde öncelikli olarak değerlendirilmekte ve tamamına teftişe gidilerek inceleme yapılmaktadır. Bu kapsamda 2023-2025 yılları arasında intikal eden sendikal özgürlüklerin engellendiği iddialarına yönelik yaklaşık olarak 882 başvuruya istinaden 6356 sayılı Kanun kapsamında iş yerlerinde yapılan denetimler sonucunda mevzuata aykırı fiilleri tespit edilen işverenlere yaklaşık 58 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerini kullandı.

'GERİ ÖDEME LİSTESİNE 889 ADET KANSER İLACI BULUNUYOR'

Geri ödeme listesine alınan ilaç sayısının 8 bin 715'e çıktığını kaydeden Bakan Işıkhan, "Geri ödeme listelerinde 94 adedi yurt dışından şahsi tedavi için tedarik edilmekte olan, 795 adeti ise ülkemizde ruhsatı bulunan toplamda 889 adet kanser ilacı bulunmaktadır. Kasım ayı tarihleri arasında 46 adet yurt içi, 4 adet yurt dışı olmak üzere de 50 adet kanser ilacı geri ödeme kapsamına alınmıştır" diye konuştu.

'SGK'YA BORCU OLAN İLK 10 BELEDİYENİNİ 8'İ CHP'Lİ'

Bakan Işıkhan, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan toplam borcu ile ilgili soru üzerine şöyle cevap verdi:

"2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla belediyelerin ve bağlı kuruluşlarının ve şirketlerinin SGK'ye toplam borcu 234,2 milyar liradır. SGK'ya borcu olan belediyeler arasında hiçbir şekilde ayrım yapılmamakta olup, belediyelerin SGK'ya olan borçlarını ödeme noktasında irade beyan etmeleri durumunda ilgili mevzuat kapsamında gereken tüm kolaylıklar gösterilmektedir. Benim tüm demeçlerimde siyasi partilere eşit mesafede olduğumu ve borcunu ödeme gayretinde bulunan tüm belediyelere biz kapımızın açık olduğunu ifade ettik. Bakın, şöyle yapalım; biz mevzuat kapsamında gerekli olan tüm kolaylıkları gösterdik ancak maalesef biz SGK borçlarını tahsil etmek için adımlar attığımızda, borcu dile getirdiğimizde ne yazık ki bundan rahatsız oluyorlar. Biz SGK'ya olan borçları tahsil etmeliyiz. SGK'yı mali olarak güçlü tutmak ve vatandaşlarımıza ve emeklilerimize daha iyi hizmet etmek ve onların maaşlarını ödemek durumundayız. Belediye borçları neden önemli? Çünkü SGK'ya en borçlu kurumların neredeyse tamamı belediyelerin şirketleri. En borçlu belediyelerle ilgili olarak şunları söyleyebilirim: Türkiye genelinde SGK'ya borcu olan ilk 10 belediyenin 8'i CHP'li belediyeler. Ben Sayın Veli Ağbaba'ya da teşekkür ediyorum. Çankaya Belediye Başkanıyla bir araya geldik, 1,5 milyarlık borcu yapılandırdık, değil mi Sayın Vekilim?"

'MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİME BİRAZ DAHA EĞİLMEMİZ GEREKİYOR'

Nitelikli iş gücü sorusu ile ilgili konuşan Bakan Işıkhan, Aktif İşgücü Programlarından 4,9 milyon vatandaşın yararlandığını, meslek eğitim kurslarından 2,6 milyon kişinin faydalandığını kaydederek, "Tabii, bu sorunu gittiğimiz her yerde ara eleman sorunu söz konusu. Yani Milli Eğitim Bakanlığımızla özellikle mesleki ve teknik eğitime biraz daha eğilmemiz gerektiğini ben de düşünüyorum. Bu iş gücü açığını, ara personel sorununu da bu şekilde çözmemiz gerekiyor ama sadece Çalışma Bakanlığı'nın bir görevi değil, hep birlikte mücadele etmemiz gerek. YÖK'le ilgili koordinasyonu yapmamız lazım" dedi.

'İMALAT SANAYİSİNİ KORUYUP, BÜYÜTMEK İÇİN ÖNLEMLER ALIYORUZ'

Bakan Işıkhan, Bolu Kartalkaya otel yangını ile ilgili bakanlık personeline ilişkin soruşturma izninin Danıştay kararından önce verildiğini söyledi. İş gücü piyasasını iyileştirmek için çalışma yaptıklarını vurgulayan Bakan Işıkhan, "Mevcut dezenflasyon politikalarına rağmen uyguladığımız kararlı politikalar sayesinde işsizlik oranı, son 29 aydır tek haneli seviyelerde seyrediyor. İşsizlik yüzde 8,6; istihdam oranı yüzde 48,9; iş gücüne katılım yüzde 53,5 seviyesine ulaştı. Kadınların iş gücüne katılım oranı 2007 yılında yüzde 20 iken bu oran yüzde 37'ye yükseldi. 2019'da yüzde 27 olan genç işsizlik oranı 12 puanlık bir düşüşle yüzde 14,9'a geriledi. Bu tabloyu kalıcı kılmak ve özellikle de imalat sanayisini koruyup büyütmek için çeşitli önlemler alıyoruz. Yakında yüce Meclisimizin gündemine gelecek bununla ilgili hazırladığımız yasa düzenlemesi var. İstihdamın korunması, üretim kapasitesinin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi amacıyla 2025 yılında tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektörlerinde uygulanan, teşviki esas alan yeni destek modelinin 2026 yılında da uygulanmasına yönelik kanun teklifimizi yüce Meclisimize sunduk. Burada hedef grup içerisinde emek yoğun üretim yapan KOBİ'lerimizi ve büyük ölçekli işletmelerimizi desteklemeyi hedefliyoruz. Bu amaçla, İşsizlik Sigortası Fonu'muzdan da yaklaşık 48 milyar lira kaynak ayırdık" değerlendirmesinde bulundu.

BÜTÇE KABUL EDİLDİ

Bakan Işıkhan'ın soruları yanıtlamasının ardından Komisyon Başkanı Muş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ona bağlı kuruluşların 2026 yılı bütçe teklifini okuttu. Oylama sonucunda bütçe komisyonda kabul edildi. Başkan Muş, komisyonu, saat 10.00'da toplanmak üzere kapattı.